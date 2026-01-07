我的頻道

明尼阿波利斯執法遇抗議 ICE開槍 國安部證實1死

最大規模移民查緝2000名幹員赴明州…今日你應知道5件事

找到值得排隊的美食 名廚波登提供經驗談

世界新聞網
知名主廚、電視節目主持人波登（Anthony Bourdain）。美聯社
出國旅行時，品嘗當地美食是不可少的一部份，如何吃到美味的料理和避開過譽的店家也很重要，知名主廚、電視節目主持人波登（Anthony Bourdain）過去接受訪問時曾分享找到值得排隊美食的秘訣，他說若一間店的招牌上沒有英文就值得探訪，表示那間店是當地人生活中的一部分，另外比起在網路上高分或多星的評價，他寧可相信當地人也願意排隊的店，他說在異國不僅要聽當地人的意見，還要觀察他們花時間排隊等候什麼。

The Takeout報導，波登常以充滿詩意的方式提供美食建議，讓人銘記於心，他2016年接受「美味雜誌」（Bon Appétit）訪問時，分享吃美食時值得排隊和要避免「踩雷」的秘訣。波登說，如果一間店很多人，但排隊的人都不是當地人，那就是個線索，而且是個不好的線索，他描述的是一次在新加坡尋找美食的經驗，但其實這就是每次在外找好吃食物的縮影。

像新加坡這樣的地方，街邊小吃令人眼花撩亂，遊客可能無法在社群平台上找到想吃的美食，如果是喜歡在出發前就做好所有規畫以避免錯過任何機會的人，也要適應到了目的地才開始規劃的做法，在這樣的情況下你只能依靠自己的眼睛和耳朵尋找好料，而不是憑藉社群媒體的演算法。

至於值得排隊的美食，波登鼓勵遊客尋找隱藏在顯眼之處的標誌，若上面都是看不懂的當地語言，就表示找對了，「如果招牌上沒有英文，那幾乎總是值得一探究竟」，因為那代表那間店不是專為遊客打造，而是已經融入當地人生活的料理。

波登說，他會觀察當地人是否願意為了區區1.5元的食物而忍受不便，排在人龍中等待，特別是排隊的人中有看似不同收入和地位的人，他說這一切都關乎在地的經驗和人龍盡頭的那份美食，即是在自己的母國也是一個受用的準則，有時候一個聲名大噪的店家還不如街角的餐車或藏在巷弄中的小餐館。

