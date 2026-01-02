10種食物象徵開啟新年好運 各國習俗大不同

蕎麥麵。Image by 浩之 梶 from Pixabay

在世界各地的文化中，食物承載著能迎接好運的重要儀式。今日美國（USA Today）報導，若期盼以幸運者之姿開啟新的一年，以下這10種食物或許能帶來好運。

1. 圓形水果

在菲律賓，擺設與食用圓形水果的新年傳統被視為象徵財富與繁榮，每顆果實代表一個月的幸運。雖然這個習俗的起源不明，有人認為可能受西班牙午夜吃12顆葡萄的習俗啟發，也有人指出這與中國文化中將圓形與錢幣及豐饒聯想有關。如今菲律賓家庭會準備裝有12種水果的籃子，如葡萄、蘋果、柳橙、蜜瓜、番石榴、荔枝等；午夜時分，吃下12顆葡萄或逐一品嚐不同水果。

2. 蕎麥麵

在日本，跨年吃蕎麥麵的傳統象徵長壽與新生。麵條長度寓意壽命綿長，蕎麥粉則象徵來年堅韌；而其纖細易斷的特質，也暗喻放下艱辛、擁抱新的起點。

3. 豬肉

歷史上豬肉曾是貴族專屬食物，由此衍生出用豬（hog）代表「過著優渥生活」（living high on the hog）這句片語。據說在除夕或元旦享用豬肉料理能帶來進展，因為豬總是向前行進。這一習俗普遍見於西方文化，賓州 荷裔與德裔後代常以酸菜搭配豬肉食用。

4. 石榴

在地中海與中東地區，石榴象徵豐饒與繁衍；其寓意在歡慶新年時尤為突出，秋冬是石榴盛產季節，更與新生相連結。希臘人深愛的一項習俗是，在元旦當天將石榴砸向家門，相信這能為家庭帶來健康、幸福與繁榮。

5. 環形甜點

環形蛋糕、甜甜圈等在世界各地的新年慶典中廣受歡迎，象徵生命圓滿循環。這些圓形甜點代表延續與好運。部分環形甜點更與節慶尾聲相連，例如墨西哥 的「三王節麵包」（Rosca de Reyes），人們在1月6日主顯節享用這款麵包，以慶祝三王來朝。

6. 德國 酸菜

高麗菜因鮮豔的綠色象徵金錢與財富，自古便與幸運與繁榮有關。在德國及東歐地區，酸菜是新年餐桌的必備菜餚，人們相信吃得越多，財運就越旺。這項傳統隨移民跨越大西洋，成為賓州德裔社群的珍貴習俗，在新年當天以豬肉佐酸菜，祈求開啟豐收、健康與昌盛。

7. 挪威圓環蛋糕（Kransekage）

在挪威與丹麥，圓環蛋糕是除夕晚宴的靈魂。這座由杏仁粉、糖與蛋白製成、堆疊成圓錐狀的蛋糕，頂層點綴上糖霜、巧克力或堅果，佐以香檳，成為美味與視覺的雙重饗宴。儘管它美得令人不捨下手，但唯有拆解這座蛋糕塔，才能取得藏在中央的葡萄酒或北歐琴酒（Aquavit）。

8. 玉米粽（Tamales）

玉米粽（Tamales）。Image by Víctor González from Pixabay

玉米粽是西班牙殖民時期墨西哥的傳統食物，歷史可追溯至西元前8000至5000年，因而成為墨西哥飲食文化的重要遺產。製作玉米粽亦是集體活動，親友齊聚各自負責一道工序。玉米粽通常大量製作並與親友共享，是節慶時節常見的美食。

9. 荷蘭油炸球（Oliebollen）

香檳雖是優雅的化身，但其氣泡與酸度，卻與荷蘭人鍾愛的油炸球這道華麗點心成為絕配。這些撒滿糖霜的金黃油炸球，是荷蘭跨年夜的必備美食。此一習俗可追溯至古老民間傳說，數世紀前，人們相信食用這些油膩點心能抵禦可怕的異教女神佩希塔（Perchta）；據傳她會在聖誕節至主顯節期間出現，剖開未勤勞操持家務者的腹部，而油炸球則被認為能使佩希塔的刀刃打滑。

10. 黑眼豆