食安專家外出用餐時 這些食物他們不會點

芽菜。Image by Miroro from Pixabay

多位專家警告，即使是許多人視為「健康」的食物，也可能引發嚴重的食源性疾病（foodborne illness）風險；他們表示，沙拉、芽菜和熟食肉類是他們拒絕在外用餐的食物。

在西雅圖執業數十年的律師馬勒（Bill Marler），長期處理全美嚴重的集體食安事件。他近日向華盛頓郵報透露，自己點餐時習慣要求漢堡和牛排 全熟，這常引來廚師出面詢問。

馬勒說，他也不碰袋裝沙拉、水果杯或盤裝水果、熟食店販售的肉類、即食餐和常被製成三明治、沙拉或捲餅的生芽菜。他指出，這些食品不斷與交叉污染及李斯特菌、大腸桿菌、沙門氏菌等重大食安問題有關。

儘管多數人視綠葉蔬菜為安全選擇，馬勒表示，外出用餐時他會完全避開這類食物。多位專家認同馬勒的觀點，他們表示，最危險的食物可能出乎消費者意料。

加州食品科學家布萊恩·黎（Bryan Quoc Le）說，問題食品清單反映了疫情 爆發模式隨時間而不同，由於檢測與烹煮規範的實施，絞肉風險已降低；而葉菜類缺乏加熱步驟，且在供應鏈早期就可能受污染，該階段的管控更難落實。

葉菜類通常集中處理、大量混合後運往全國各地。他指出，這使其可能成為目前風險最高的品項，每個污染事件在被發現前可能已影響眾多人。

1990年代，漢堡曾被視為最大食品安全威脅，尤其在1993年大腸桿菌疫情導致逾170人住院、4名兒童死亡後；但印第安納州食品安全專家兼律師里斯（Jason Reese）指出，在更嚴格法規與重大安全改進後，漢堡引發的疾病案例已大幅下降。

里斯說，如今風險已逆轉，生菜等葉菜類引發的疫情遠超漢堡；因種植於牛隻飼養場附近，灌溉水可能造成污染，且多為生食，缺乏消滅病原體的烹煮步驟，「漢堡上的生菜才是禍首」。他表示，外出用餐時從不吃沙拉或袋裝生菜。

里斯說，他目睹他的當事人僅因一份餐廳沙拉就引發腎衰竭、需終生洗腎，令人震驚；多數人認為這種事不會發生在自己身上，但數字不會說謊。根據疾病管制與預防中心（CDC）統計，每年約有4800萬美國人罹患食源性疾病，相當每六人就有一人致病，其中約12.8萬人需住院治療、3000人死亡。

CDC指出，美國食品供應仍是全球最安全國家之一，但農產品占病例比率顯著，尤其是諾羅病毒。里斯表示，對幼兒、孕婦、年長及免疫功能低下者而言，「絕對不值得冒險」。

新澤西州 營養師馬里納喬（Tina Marinaccio）表示，多數人對食物上桌前的處理過程毫無概念，但她不同意馬勒主張牛排必須全熟的觀點。她建議，若非免疫功能低下或孕婦，大可放心享用三分熟牛排。

馬里納喬說，大腸桿菌在正常烹煮過程中會於表面被殺滅，真正的隱憂在於絞肉，因細菌可能滲透至肉末各處，必須達到華氏160度（約攝氏71度）才能確保安全。