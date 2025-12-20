法拉盛一處地下美食廣場 藏著號稱「紐約最好吃的生煎包」

我的頻道

編譯尤寶琪／即時報導
生煎包。示意圖。圖/AI生成
通常的情況下，最好別亂聽信網路上陌生人的推薦，跑去某個不知名地下室吃餃子，但這家位於紐約某處地下室的餐廳卻是真的好吃，而且在紐約，去地下室找間好餐廳，似乎也很正常。如果你想要嚐嚐紐約是最美味的餃子，那就搭電扶梯到地下美食廣場，擠過擁擠的人群，加入「六六生煎王」(PanBao66)攤位前那條長長的隊伍吧。

美食網站Tasting Table的一位專家，在探訪了紐約21家頂級餃子店後，稱PanBao66的煎豬肉湯包，又稱上海生煎包，是「夢寐以求的美味」。這家位於新世界購物中心(New World Mall)美食廣場的餃子店，以其招牌生煎包而聞名；生煎包採用傳統包子皮，內餡是豬餡和湯汁，再將之煎至底部酥脆，最後撒上黑芝麻和蔥花；的專家和其他幾位網友都建議，咬一口，吸溜吸溜鮮美的湯汁，再淋上幾滴醬油黑醋汁，最後撒上少許辣椒油，會讓味道更絕佳。

以其酥脆多汁包子而聞名的PanBao66，遠遠就可以看到他們生煎包新鮮爐時的騰騰的熱氣；你可以選擇購買六顆9元的套餐貨八顆11元的套餐；除此之外，你還有許多套餐可選擇，搭配麵條或其他小菜與招牌包子一起食用；但這家小店只收現金，所以記得確保自己身上有現金喔！PanBao66同時還販售炸醬麵、牛肉麵、豬蹄麵、排骨麵、肉丸麵、素餛飩、蝦仁餛飩、醬油鴨等等。

這家餃子攤名氣可不是浪得虛名，不少顧客都提到，生意好的時候得要排上15分到20分鐘才買得到。 「如果你願意等20分鐘，就能保證吃到熱氣騰騰、鮮嫩多汁的煎包，」一位顧客在Yelp上評論道表示；另一位餃子愛好者則指出，這家的煎包「真的非常多汁美味」。一位Instagram美食部落客也說，他們「很喜歡這裡的餃子，面皮不厚，湯汁也很足」，一位TikTok用戶則稱讚這是「他們吃過的最好吃的上海煎包之一」。

