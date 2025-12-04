紐約這家義式餐廳 躋身全美最難訂位前三名

示意圖。Image by stokpic from Pixabay

紐約的Don Angie義式餐廳被被選為全美最難訂位餐廳的第三名，這間榮獲米其林殊榮的餐廳非常搶手，店家開放在預定用餐日的7天前訂位，但上午9點開始後沒多久就被秒殺，一位難求。

Don Angie位於西村的格林威治大街上，由夫妻檔主廚里托（Angie Rito）及塔西內利（Scott Tacinelli）經營，招牌菜包括包裹水牛起司的糖果麵和檸檬紐約客牛排，2017年開幕以來就一直非常受歡迎，位置相當搶手，更於2021年獲得米其林星級肯定。

根據線上訂餐平台OpenTable的2026餐飲趨勢報告，Don Angie名列全美最難訂位的餐廳第三名，第一名是位於田納西州 納什維爾的壽司餐廳Kase x Noko，第二名是賓州費城 的柬埔寨餐廳Mawn。

OpenTable在收集年度報告時，會考量如顧客行為、全國最受歡迎的餐廳地點到人們預訂的餐廳和顧客願意等候預訂的時間等因素；報告顯示，若沒有預約直接走進餐廳要用餐，美國人平均願意等39分鐘，但在排隊是一種潮流的紐約，人們願意等待的時間大增，多達57分鐘。

美食部落格the Strong Buzz創辦人安德莉亞（Andrea Strong）說，餐廳現在已不只是吃東西的地方，更是彰顯自己身分地位的場所，餐飲業的排隊現象和地位息息相關，代表餐廳在顧客心中的地位，以及顧客在社群媒體分享餐廳時獲得的地位，為了在熱門餐廳吃一口餐點而排起人龍，已是這座城市的新常態。

皇后區的美食顧問狄斯特凡諾（Joe DiStefano）說，像Katz’s和Emilio’s Ballato這樣的老牌餐廳，排隊已是常態，但疫情 過後排隊現象呈爆炸式增長，麵包店、餐廳等地方都在排隊，幾乎每一區都是如此。