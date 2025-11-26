感恩節不想下廚？哪些餐廳不打烊、哪些別撲空

若您想以漢堡取代火雞大餐，多數漢堡王分店將照常營業。路透

若不喜歡火雞、也不想下廚，或計劃在感恩節 當天出遊，部分連鎖餐廳與速食店將照常營業；部分餐廳甚至推出感恩節特餐，為顧客提供省去烹飪與清潔的無壓力假期。

雅虎新聞網站整理出感恩節（27日）將營業或打烊的餐廳與速食連鎖店名單，但各分店節日營業時間可能有異，在前往用餐或訂購外賣前，最好致電確認當地分店是否營業及提供服務的時段。

- Arby's：多數分店將於感恩節營業，但營業時間不同。

- Applebee's：部分分店將於27日營業，但非所有分店皆開門。

- Bob Evans：該連鎖餐廳以年度感恩節大餐聞名，包含烤火雞、填料、馬鈴薯泥等節慶經典菜餚。

- 水牛城狂野雞翅（Buffalo Wild Wings）：多數分店將提供店內用餐與外帶服務。

- 漢堡王（Burger King）：若您想以漢堡取代火雞大餐，多數分店將照常營業。

- The Capital Grille：固定價位的節日菜單包括感恩節經典大餐，同時供應一般晚餐菜單。

- Cracker Barrel：提供加熱即食的感恩節套餐，讓顧客外帶在家享用。店內用餐亦可選擇含火雞餐點的限時菜單。

- Dave & Buster's：參與活動的分店於感恩節當天營業，顧客可用餐並在遊戲區娛樂。

- Denny's：該連鎖店供應火雞套餐，顧客可選擇在餐廳或外帶回家享用。

- Dunkin’：多數分店將照常營業。

- Golden Corral：多數分店將供應經典自助餐，同時提供可外帶的節日餐點及可預訂的節日完整套餐。

- 硬石餐廳（Hard Rock Café）：推出限時感恩節菜單，包含烤火雞胸肉與配菜，可內用或外帶。

- IHOP：該連鎖店以全年無休（含節假日）聞名，但因由獨立加盟商經營，最好先向當地分店確認。

- 麥當勞：多數分店將於感恩節當天營業。

- 莫頓牛排 館（Morton's the Steakhouse）：餐廳推出四道式感恩節菜單。

- Popeyes：多數分店營業，顧客更可訂購完整尺寸的卡真風味火雞，回家以烤箱加熱後享用。

- Ruby Tuesday：多數餐廳預計照常營業。

- 星巴克 ：多數分店營業，但先確認各門市的節日營業時間。

- 華夫屋（Waffle House）：以全年無休、包含感恩節在內的24小時營業聞名。

- 溫蒂漢堡：多數分店將照常營業。