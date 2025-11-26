感恩節不想下廚？哪些餐廳不打烊、哪些別撲空
若不喜歡火雞、也不想下廚，或計劃在感恩節當天出遊，部分連鎖餐廳與速食店將照常營業；部分餐廳甚至推出感恩節特餐，為顧客提供省去烹飪與清潔的無壓力假期。
雅虎新聞網站整理出感恩節（27日）將營業或打烊的餐廳與速食連鎖店名單，但各分店節日營業時間可能有異，在前往用餐或訂購外賣前，最好致電確認當地分店是否營業及提供服務的時段。
- Arby's：多數分店將於感恩節營業，但營業時間不同。
- Applebee's：部分分店將於27日營業，但非所有分店皆開門。
- Bob Evans：該連鎖餐廳以年度感恩節大餐聞名，包含烤火雞、填料、馬鈴薯泥等節慶經典菜餚。
- 水牛城狂野雞翅（Buffalo Wild Wings）：多數分店將提供店內用餐與外帶服務。
- 漢堡王（Burger King）：若您想以漢堡取代火雞大餐，多數分店將照常營業。
- The Capital Grille：固定價位的節日菜單包括感恩節經典大餐，同時供應一般晚餐菜單。
- Cracker Barrel：提供加熱即食的感恩節套餐，讓顧客外帶在家享用。店內用餐亦可選擇含火雞餐點的限時菜單。
- Dave & Buster's：參與活動的分店於感恩節當天營業，顧客可用餐並在遊戲區娛樂。
- Denny's：該連鎖店供應火雞套餐，顧客可選擇在餐廳或外帶回家享用。
- Dunkin’：多數分店將照常營業。
- Golden Corral：多數分店將供應經典自助餐，同時提供可外帶的節日餐點及可預訂的節日完整套餐。
- 硬石餐廳（Hard Rock Café）：推出限時感恩節菜單，包含烤火雞胸肉與配菜，可內用或外帶。
- IHOP：該連鎖店以全年無休（含節假日）聞名，但因由獨立加盟商經營，最好先向當地分店確認。
- 麥當勞：多數分店將於感恩節當天營業。
- 莫頓牛排館（Morton's the Steakhouse）：餐廳推出四道式感恩節菜單。
- Popeyes：多數分店營業，顧客更可訂購完整尺寸的卡真風味火雞，回家以烤箱加熱後享用。
- Ruby Tuesday：多數餐廳預計照常營業。
- 星巴克：多數分店營業，但先確認各門市的節日營業時間。
- 華夫屋（Waffle House）：以全年無休、包含感恩節在內的24小時營業聞名。
- 溫蒂漢堡：多數分店將照常營業。
以下為感恩節當天暫停營業的速食連鎖店：福來雞（Chick-fil-A）、奇波雷墨西哥燒烤（Chipotle）、潘娜拉麵包店（Panera）、必勝客（Pizza Hut）多數分店、Raising Cane's、紅龍蝦（Red Lobster）僅時代廣場旗艦店營業、Shake Shack、賽百味（Subway）多數分店、塔可鐘（Taco Bell）、德州客棧牛排館（Texas Roadhouse）。
