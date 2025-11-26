我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

香港5級大火入夜仍未能撲滅…今日你應知道5件事

拜登任內進入美國的難民必須重新審查 綠卡申請暫停

感恩節不想下廚？哪些餐廳不打烊、哪些別撲空

編譯周靜芝/即時報導
若您想以漢堡取代火雞大餐，多數漢堡王分店將照常營業。路透
若您想以漢堡取代火雞大餐，多數漢堡王分店將照常營業。路透

若不喜歡火雞、也不想下廚，或計劃在感恩節當天出遊，部分連鎖餐廳與速食店將照常營業；部分餐廳甚至推出感恩節特餐，為顧客提供省去烹飪與清潔的無壓力假期。

雅虎新聞網站整理出感恩節（27日）將營業或打烊的餐廳與速食連鎖店名單，但各分店節日營業時間可能有異，在前往用餐或訂購外賣前，最好致電確認當地分店是否營業及提供服務的時段。

- Arby's：多數分店將於感恩節營業，但營業時間不同。

- Applebee's：部分分店將於27日營業，但非所有分店皆開門。

- Bob Evans：該連鎖餐廳以年度感恩節大餐聞名，包含烤火雞、填料、馬鈴薯泥等節慶經典菜餚。

- 水牛城狂野雞翅（Buffalo Wild Wings）：多數分店將提供店內用餐與外帶服務。

- 漢堡王（Burger King）：若您想以漢堡取代火雞大餐，多數分店將照常營業。

- The Capital Grille：固定價位的節日菜單包括感恩節經典大餐，同時供應一般晚餐菜單。

- Cracker Barrel：提供加熱即食的感恩節套餐，讓顧客外帶在家享用。店內用餐亦可選擇含火雞餐點的限時菜單。

- Dave & Buster's：參與活動的分店於感恩節當天營業，顧客可用餐並在遊戲區娛樂。

- Denny's：該連鎖店供應火雞套餐，顧客可選擇在餐廳或外帶回家享用。

- Dunkin’：多數分店將照常營業。

- Golden Corral：多數分店將供應經典自助餐，同時提供可外帶的節日餐點及可預訂的節日完整套餐。

- 硬石餐廳（Hard Rock Café）：推出限時感恩節菜單，包含烤火雞胸肉與配菜，可內用或外帶。

- IHOP：該連鎖店以全年無休（含節假日）聞名，但因由獨立加盟商經營，最好先向當地分店確認。

- 麥當勞：多數分店將於感恩節當天營業。

- 莫頓牛排館（Morton's the Steakhouse）：餐廳推出四道式感恩節菜單。

- Popeyes：多數分店營業，顧客更可訂購完整尺寸的卡真風味火雞，回家以烤箱加熱後享用。

- Ruby Tuesday：多數餐廳預計照常營業。

- 星巴克：多數分店營業，但先確認各門市的節日營業時間。

- 華夫屋（Waffle House）：以全年無休、包含感恩節在內的24小時營業聞名。

- 溫蒂漢堡：多數分店將照常營業。

以下為感恩節當天暫停營業的速食連鎖店：福來雞（Chick-fil-A）、奇波雷墨西哥燒烤（Chipotle）、潘娜拉麵包店（Panera）、必勝客（Pizza Hut）多數分店、Raising Cane's、紅龍蝦（Red Lobster）僅時代廣場旗艦店營業、Shake Shack、賽百味（Subway）多數分店、塔可鐘（Taco Bell）、德州客棧牛排館（Texas Roadhouse）。

IHOP連鎖店以全年無休（含節假日）聞名，但因由獨立加盟商經營，最好先向當地分店...
IHOP連鎖店以全年無休（含節假日）聞名，但因由獨立加盟商經營，最好先向當地分店確認。美聯社

感恩節 牛排 星巴克

上一則

可口可樂用於園藝7妙招 但這3項應避免

延伸閱讀

冬季風暴來襲 芝城感恩節後低溫降雪

冬季風暴來襲 芝城感恩節後低溫降雪
感恩節填料製作關鍵1步驟：麵包先烘乾

感恩節填料製作關鍵1步驟：麵包先烘乾
孔雀山莊救援火雞 目標逾百火雞獲安養

孔雀山莊救援火雞 目標逾百火雞獲安養
感恩節助弱勢 北加福智捐3000份素火雞餐

感恩節助弱勢 北加福智捐3000份素火雞餐

熱門新聞

網友分享好市多印度手抓餅。抓餅示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Anil Sharma）

好市多這款抓餅熱賣 她喊好吃又萬用：上班族省時秒吃

2025-11-21 19:12
醋是天然、便宜又有效的清潔劑，適用家中許多物品。Image by NatureFriend from Pixabay

這2種醋 清潔專家：有效清除馬桶污漬與異味

2025-11-23 14:32
西洋菜（watercress）。Image by 아름 김 from Pixabay

叫它「超級蔬果」第一名 如何將西洋菜融日常飲食

2025-11-21 11:16
許多人認為中國很美很好玩，但部分人衛生習慣不佳造成困擾。圖為四川成都彭州市初冬美景。(新華社)

台灣人妻揭陸居3年最難適應的事 網認同：風景美又好玩但這2點受不了

2025-11-23 19:35
本周11項最新降價的精選推薦。示意圖（美聯社）

好市多本周超值清單曝光 11件必買好物大降價

2025-11-18 14:14
落葉紛飛時節，許多人都有使用吹葉機（Leaf blower）的經驗，但除了作為清掃落葉的工具，Popular Mechanics網站列舉了吹葉機的其他用途，以及應避免的危險操作。路透

吹葉機用途不只一項 還可讓這些工作變輕鬆

2025-11-20 11:22

超人氣

更多 >
女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱

女顧客罵「滾回你國家」 亞裔老板神回應讓她自取其辱
退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費

退休前建議賣掉「5物品」：僅1件就可換1整年旅遊經費
「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決

「讓我再見父母一面」北韓女軍人被姦殺 3高中生遭處決
成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤

成龍改遺囑15億美元家產分配曝光 小龍女流落街頭擺攤
圖輯／香港高樓大火竄燒整夜 已13人喪生

圖輯／香港高樓大火竄燒整夜 已13人喪生