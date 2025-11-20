福來雞將推限時升級版早餐 粉絲：現在就想吃

美國最受歡迎的連鎖炸雞速食店福來雞（Chick-fil-A）即將推出期間限定新品，熱門的早餐組合將供應「炸雞鬆餅」（Chicken & Waffles）套餐。(美聯社)

在福來雞（Chick-fil-A）享用早餐，即將變得更甜蜜。這家美國最受歡迎的連鎖炸雞速食店即將推出期間限定新品，熱門的早餐組合將供應「炸雞鬆餅」（Chicken & Waffles）套餐。

每日郵報報導，這款套餐將提供原味與辣味炸雞兩種選擇；根據該店公告，此項早餐僅供應至上午10點30分。

粉絲得知此訊息後，紛紛在社群媒體 分享興奮之情，一人在X發文稱，「炸雞鬆餅」即將登陸福來雞，我現在就想吃。另一位用戶說，這真是好消息，剛好醫生最近建議他多吃鬆餅。

另外有人抱怨，為何不在他們那裡試賣？另一人則吐槽，巴爾的摩配不上這美味，快送去佛羅里達吧。也有部分粉絲對新商品抱持審慎態度，有網友在X回應表示，這要麼令人大為讚嘆，要麼大失所望。

在被擠下全美最佳速食連鎖店寶座後，福來雞無疑正企圖重振顧客信心。在八月公布的最新榜單顯示，Del Taco已取代其長期以來的冠軍地位。

同時，因調整招牌格子薯條配方引發爭議，讓福來雞排名滑落至第四。部分顧客甚至揚言抵制，稱此變更「令人厭惡」，但該連鎖店在北美擁有超過3000家分店，依然蓬勃發展。

今年九月，福來雞宣布將進軍飲品市場，開設首間以飲品為主打的咖啡 館。這間名為Daybright的店鋪由福來雞子公司Red Wagon經營，落腳於亞特蘭大 地區。菜單上有特色咖啡、果昔、冷壓果汁及輕食，但完全沒有福來雞的傳統餐點。

福來雞菜單與包裝總監艾莉森·鄧肯（Allison Duncan）表示，該公司始終致力以新穎獨特的菜單為顧客帶來驚喜，今年秋季系列更提供更多客製化選擇，打造個人專屬美味。