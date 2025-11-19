我的頻道

華郵:白宮向烏施壓 感恩節前不簽和平協議就失美援

保險公司退市 這些民眾無紅藍卡優勢計畫可選

Taco Bell感恩節創意甜點 引發正反兩派網友論戰

世界新聞網／輯
感恩節將至，塔可鐘（Taco Bell）近日推出的甜點派讓網友在網路上分成兩派論戰。路透
感恩節將至，塔可鐘（Taco Bell）近日推出的甜點派讓網友在網路上分成兩派論戰，有人說綠松石色的派看起來彷彿有輻射，大家絕對只會買一次而已，但也有人大讚好吃，味道很不錯，讓人驚艷。

每日郵報（Daily Mail）報導，Taco Bell在本月6日推出感恩節應景菜色，不是傳統的南瓜派，而是將店內的經典汽水飲品Baja Blast做成派，一個售價24.99元，每人限購一個。

Taco Bell在官網上形容這款甜點「處處都讓人出乎意料」，是將經典的Baja Blast汽水重新演繹，打造成有絲滑奶油口感、如美式萊姆派般的派，且它不只是美味的甜點，還是感恩節聚會的吸睛亮點，讓人成為感恩節當天的明星。

這款創意料理的綠松石色外表在網路上引起討論，上市後吸引好奇的粉絲搶購，但不少吃過的人在網路上給出負面評價，有人對派的冷凍口感感到失望，名為凱莉（Kayleigh Leon）的女子在TikTok影片中說派看起來像是有輻射，相信不會有人回購，若滿分十分她只給兩分，還說雖然那個派是可吃的食物，但「能吃不代表就應該去吃它」。

還有網友說，派吃起來黏黏的，口感很怪異；也有網友質疑Taco Bell為什麼要把Baja Blast做成派的口味。

不過也有網友稱讚這款創意料理；名為辛普森（Patrick Simpson）的網友表示，Baja Blast派吃起來像有激浪汽水味的美式萊姆派，他對派固體的口感很驚訝，他認為Baja Blast派很好吃。

