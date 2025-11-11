可口可樂悄悄推出節日限定口味 顧客：差別在哪

我的頻道

編譯尤寶琪／即時報導
可口可樂的節慶促銷活動正式回歸；這家汽水巨頭在近期的節日扮演成「鬼靈精」(The Grinch)，這次則是推出了一款全新限量版口味：節日奶油香草味(Holiday Creamy Vanilla)。

總部位於亞特蘭大的可口可樂形容這款限量口味，是「經典口味的節日新演繹，帶來舒適、清爽和節日喜悅--恰逢佳節之際推出」。

可口可樂公司的史黛西．傑克森(Stacy Jackson)表示，這口味融合了可口可樂的經典風味和「奶油香草的香甜氣息，完美詮釋了節日的喜悅感」。

這是可口可樂自五年前推出大受粉絲好評的肉桂口味以來，首次推出節慶限定口味。

這款新口味將會推出經典和無糖口味兩種版本；大多數零售商目前都已經開始備貨，但經典含糖版本則將採兩公升裝，並由沃爾瑪(Walmart)獨家販售。

不過，到目前為止，嚐過這款新口味的顧客似乎並不買單：「我覺得他們忘了加奶油⋯⋯這味道跟香草可樂沒什麼差別，」一位Instagram用戶評論道。

內容創作者弗雷扎(Chris Frezza)也認同，他說：「我根本嘗不出這款節日限定的奶油香草味⋯⋯和普通的香草可樂有什麼差別。」

另一些人則很驚訝自己有多喜歡這款節日限定口味：「等一下，我居然還挺喜歡的⋯⋯說實話，我真沒想到會喜歡，」一位Instagram用戶在嚐了一口後這樣評價這款限量版口味。

這個口味每罐都採用了以金色條紋和奶油漩渦圖案裝飾的節日限定包裝。

可口可樂新口味的回歸，是該公司整體假日行銷活動的一部分，其中包括用AI重置的1995年經典廣告「Holidays Are Coming」，但卻因為廣告中可口可樂卡車車身變形問題而備受關注。

這次節日重磅回歸，可以說是為可口可樂忙碌而又充滿變革的一年畫上了圓滿的句號。

可口可樂先是在2月進軍健康市場，瞄準Z世代消費者，推出添加了益生菌(Prebiotics)的汽水Simply Pop；隨後在3月重啟受歡迎的「Share a Coke」活動，讓消費者可以在可樂罐上印上自己的名字。

隨後在7月，可口可樂在川普的壓力下，重新推出了蔗糖版可樂；9月，可口可樂則是在停產7年後，重新推出了深受消費者喜愛的健怡青檸可樂。

