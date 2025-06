日裔營養師不吃美國甜點 她用這5種食物滿足味蕾

果醬示意圖。(取自123RF)

全國廣播公司商業頻道(CNBC)撰稿人富岡美智子(Michiko Tomioka)在日本 奈良長大,一直都很喜歡吃和菓子,尤其喜歡紅豆沙製成的布丁與蛋糕。但當美智子搬到美國並成為營養師後,對超市裡的甜點感到震驚;它們對她來說太油且過甜,於是她開始童年吃過的食物。

美智子表示,現在當有人問她如何戒掉對甜食的渴望時,她會告訴他們不需要戒掉;透過更加注意並做點調整,甜點可以成為飲食中健康甚至具食療功能的一部分。以下是美智子在需解饞時常吃的甜點:

1. 日本地瓜

美智子說,她喜歡兩種日本地瓜:一是紫皮黃肉的、另一種是紫皮紫肉;兩者在日本超市都買得到。日本人特別喜歡烤地瓜,她會把中等大小的地瓜放入烤箱,以華氏425度烤約60分鐘。

她表示,可根據大小調整烘烤時間,這些地瓜味道濃郁,無需太多調味便十分可口。有時候,她會用蒸或烤的地瓜、乾果、栗子、肉桂、抹茶和少許海鹽做成和菓子,這些食材都富含營養。

2. 紅豆沙

美智子說,紅豆沙是她的最愛,但在亞洲超市或網路買到的,常都含有大量糖分,因此她自製時會使用天然甜味劑,如紅棗、枸杞、肉桂或柿子。

要製作紅豆沙,需先將紅豆浸泡過夜,瀝乾水分,然後將所有食材:紅豆、2英吋長的海帶、乾果、栗子、肉桂和海鹽放入電飯鍋中,設定「糙米模式」烹煮。

紅豆富含纖維、蛋白質、鎂、鉀與維生素B,乾果有助消化和腸道健康,肉桂則有增強新陳代謝與免疫功能。

3. 椰棗與黑巧克力

椰棗味甜,富含維生素、營養素、纖維和鎂;黑巧克力則提供抗氧化劑,對心臟健康、抗發炎有益。

美智子說,她會將乾椰棗切開,中間塞入一小塊黑巧克力與核桃 ,做成一道健康零食,還可嘗試不同水果與堅果的組合。

4. 彩虹莓果醬

莓果富含多酚,是植物中的抗氧化劑,有助抵抗發炎並提升細胞健康。

美智子表示,她不會在果醬中添加任何糖。根據季節,會使用一把冷凍或新鮮的有機莓果(通常是覆盆子、黑莓、草莓與藍莓的混合),與蘋果醬、一片帶皮的有機柳橙、少許枸杞、亞麻籽與肉桂粉混合。有時也會加入一點蘭姆酒,增添風味。

5. 奇亞籽與亞麻籽布丁

美智子說,她喜歡這道甜點,因為它富含蛋白質、纖維和omega-3脂肪酸。它就像歌詞「順其自然」(whatever will be, will be)一樣,可加入任何個人喜愛的食材。