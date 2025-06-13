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日裔營養師不吃美國甜點 她用這5種食物滿足味蕾

編譯周靜芝/即時報導
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果醬示意圖。（取自123RF）
果醬示意圖。（取自123RF）

全國廣播公司商業頻道（CNBC）撰稿人富岡美智子（Michiko Tomioka）在日本奈良長大，一直都很喜歡吃和菓子，尤其喜歡紅豆沙製成的布丁與蛋糕。但當美智子搬到美國並成為營養師後，對超市裡的甜點感到震驚；它們對她來說太油且過甜，於是她開始童年吃過的食物。

美智子表示，現在當有人問她如何戒掉對甜食的渴望時，她會告訴他們不需要戒掉；透過更加注意並做點調整，甜點可以成為飲食中健康甚至具食療功能的一部分。以下是美智子在需解饞時常吃的甜點：

1. 日本地瓜

美智子說，她喜歡兩種日本地瓜：一是紫皮黃肉的、另一種是紫皮紫肉；兩者在日本超市都買得到。日本人特別喜歡烤地瓜，她會把中等大小的地瓜放入烤箱，以華氏425度烤約60分鐘。

她表示，可根據大小調整烘烤時間，這些地瓜味道濃郁，無需太多調味便十分可口。有時候，她會用蒸或烤的地瓜、乾果、栗子、肉桂、抹茶和少許海鹽做成和菓子，這些食材都富含營養。

2. 紅豆沙

美智子說，紅豆沙是她的最愛，但在亞洲超市或網路買到的，常都含有大量糖分，因此她自製時會使用天然甜味劑，如紅棗、枸杞、肉桂或柿子。

要製作紅豆沙，需先將紅豆浸泡過夜，瀝乾水分，然後將所有食材：紅豆、2英吋長的海帶、乾果、栗子、肉桂和海鹽放入電飯鍋中，設定「糙米模式」烹煮。

紅豆富含纖維、蛋白質、鎂、鉀與維生素B，乾果有助消化和腸道健康，肉桂則有增強新陳代謝與免疫功能。

3. 椰棗與黑巧克力

椰棗味甜，富含維生素、營養素、纖維和鎂；黑巧克力則提供抗氧化劑，對心臟健康、抗發炎有益。

美智子說，她會將乾椰棗切開，中間塞入一小塊黑巧克力與核桃，做成一道健康零食，還可嘗試不同水果與堅果的組合。

4. 彩虹莓果醬

莓果富含多酚，是植物中的抗氧化劑，有助抵抗發炎並提升細胞健康。

美智子表示，她不會在果醬中添加任何糖。根據季節，會使用一把冷凍或新鮮的有機莓果（通常是覆盆子、黑莓、草莓與藍莓的混合），與蘋果醬、一片帶皮的有機柳橙、少許枸杞、亞麻籽與肉桂粉混合。有時也會加入一點蘭姆酒，增添風味。

5. 奇亞籽與亞麻籽布丁

美智子說，她喜歡這道甜點，因為它富含蛋白質、纖維和omega-3脂肪酸。它就像歌詞「順其自然」（whatever will be, will be）一樣，可加入任何個人喜愛的食材。

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