我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

阿拉巴馬大學伊朗籍博士生拘留6周後 同意自我遣送

對中國關稅大降？川普：課80%似乎很合理

法蘭克辛納屈最愛的這家披薩店 現在還吃得到

編譯周靜芝/即時報導
在紐約市，一家辛納屈最心儀的派西披薩店（Patsy's Pizzeria），在經歷近一世紀後依然屹立不搖。圖取自Patsy's Pizzeria網站
在紐約市，一家辛納屈最心儀的派西披薩店（Patsy's Pizzeria），在經歷近一世紀後依然屹立不搖。圖取自Patsy's Pizzeria網站

傳奇歌手法蘭克·辛納屈（Frank Sinatra）除了在音樂與電影成就輝煌外，他對美食的熱愛同樣膾炙人口。辛納屈最喜愛的食物可能是所有名人中最常被傳誦的，其中包括他在拉斯維加斯最常去的牛排館、常點的菜。他的不凡地位也讓許多人熱中於造訪這位巨星曾去過的餐廳、體驗他最愛的食物；而在紐約市，一家辛納屈最心儀的派西披薩店（Patsy's Pizzeria），在經歷近一世紀後依然屹立不搖。

美食網站Chowhound報導，派西是紐約市最古老的披薩店之一，遺憾的是，辛納屈的點餐記錄並未被保留下來；但他對這家披薩店的喜愛眾人皆知，讓該餐廳一舉成名，吸引當地居民、遊客與其他名人的關注。如今，派西披薩店被辛納屈粉絲與披薩愛好者視為歷史悠久的餐廳；如果有機會到紐約市，不妨嘗一片披薩，以紀念這位歌手，還可點一杯招牌雞尾酒Rusty Nail，增添用餐樂趣。

關於派西披薩店

派西披薩店於1933年在東哈林區開業，由帕斯奎爾·派西·朗西里（Pasquale“Patsy”Lancieri）與妻子卡梅拉·朗西里（Carmella Lancieri）所創，並以派西的名字命名。這家餐廳實際是披薩店與生蠔吧的結合體，也是紐約市最早出售切片披薩的地方之一；不僅吸引本地居民與遊客，辛納屈與歌手狄恩·馬丁（Dean Martin）、東尼·班奈特（Tony Bennett）、棒球巨星貝比·魯斯（Babe Ruth）、喬·迪馬喬（Joe DiMaggio）等名人也經常光顧。據說，導演法蘭西斯·柯波拉（Francis Ford Coppola）在拍攝「教父」系列電影時，也曾與艾爾·帕西諾（Al Pacino）、勞伯·狄尼洛（Robert DeNiro）在此現身。

除了令人印象深刻的明星級顧客，派西披薩店還因其炭爐烘烤而聞名；至今，餐廳仍保留著1930年代的炭烤爐。雖然創辦人早已離世，但原址已成為歷史地標，從標誌性的招牌、美味的食物，到牆上掛著的辛納屈照片，無不流露一抹飽經歲月的滄桑。

紐約市 牛排

上一則

1600萬年長者錯失糧食券福利 這方法可快速申請

延伸閱讀

房東可任意漲租嗎？加州、紐約州、新澤西州有規範

房東可任意漲租嗎？加州、紐約州、新澤西州有規範
亞裔學生通勤 紐約市警推7大安全守則

亞裔學生通勤 紐約市警推7大安全守則
芭芭拉辛納屈內陸莊園最後住所 225萬元成交

芭芭拉辛納屈內陸莊園最後住所 225萬元成交
挺巴抗議者占據哥大圖書館 紐約市警逮捕逾30人

挺巴抗議者占據哥大圖書館 紐約市警逮捕逾30人

熱門新聞

澳美客牛排館（Outback Steakhouse）。美聯社

澳美客牛排館 為何能供應價廉味美牛排？

2025-05-01 09:46
示意圖。Image by Ri Butov from Pixabay

有高血壓問題？醫生：這5類保健食品不要吃

2025-05-01 10:26
示意圖。Image by Edar from Pixabay

銀行存款5萬元太多了？專家建議這樣做

2025-05-07 09:12
示意圖／123RF

什麼都放冰箱？營養師示警：白飯、蜂蜜都不行

2025-05-02 15:53
延長線。Image by Alvaro González from Pixabay

家中必備延長線 但這10種電器設備不宜使用

2025-04-29 12:37
Skechers 男鞋。圖取自Amazon.com

這款Skechers懶人鞋 亞馬遜：一個月來最低價

2025-04-28 11:24

超人氣

更多 >
史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」

史上首位美國出生教宗 聖號為「良14世」
「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」

「玫瑰」之後…劉亦菲下一部劇要演盲女？ 男主傳是這位「古裝醜男」
富豪稱搭飛機前必做五件事 省錢又能預防財物意外

富豪稱搭飛機前必做五件事 省錢又能預防財物意外
「最美趙敏」人氣不再？ 陳鈺琪曾一年沒新作品 如今降格演配角

「最美趙敏」人氣不再？ 陳鈺琪曾一年沒新作品 如今降格演配角
紐約郵報：川普考慮最快下周大砍中國關稅 最低50%

紐約郵報：川普考慮最快下周大砍中國關稅 最低50%