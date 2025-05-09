法蘭克辛納屈最愛的這家披薩店 現在還吃得到

在紐約市，一家辛納屈最心儀的派西披薩店（Patsy's Pizzeria），在經歷近一世紀後依然屹立不搖。圖取自Patsy's Pizzeria網站

傳奇歌手法蘭克·辛納屈（Frank Sinatra）除了在音樂與電影成就輝煌外，他對美食的熱愛同樣膾炙人口。辛納屈最喜愛的食物可能是所有名人中最常被傳誦的，其中包括他在拉斯維加斯最常去的牛排 館、常點的菜。他的不凡地位也讓許多人熱中於造訪這位巨星曾去過的餐廳、體驗他最愛的食物；而在紐約市 ，一家辛納屈最心儀的派西披薩店（Patsy's Pizzeria），在經歷近一世紀後依然屹立不搖。

美食網站Chowhound報導，派西是紐約市最古老的披薩店之一，遺憾的是，辛納屈的點餐記錄並未被保留下來；但他對這家披薩店的喜愛眾人皆知，讓該餐廳一舉成名，吸引當地居民、遊客與其他名人的關注。如今，派西披薩店被辛納屈粉絲與披薩愛好者視為歷史悠久的餐廳；如果有機會到紐約市，不妨嘗一片披薩，以紀念這位歌手，還可點一杯招牌雞尾酒Rusty Nail，增添用餐樂趣。

關於派西披薩店

派西披薩店於1933年在東哈林區開業，由帕斯奎爾·派西·朗西里（Pasquale“Patsy”Lancieri）與妻子卡梅拉·朗西里（Carmella Lancieri）所創，並以派西的名字命名。這家餐廳實際是披薩店與生蠔吧的結合體，也是紐約市最早出售切片披薩的地方之一；不僅吸引本地居民與遊客，辛納屈與歌手狄恩·馬丁（Dean Martin）、東尼·班奈特（Tony Bennett）、棒球巨星貝比·魯斯（Babe Ruth）、喬·迪馬喬（Joe DiMaggio）等名人也經常光顧。據說，導演法蘭西斯·柯波拉（Francis Ford Coppola）在拍攝「教父」系列電影時，也曾與艾爾·帕西諾（Al Pacino）、勞伯·狄尼洛（Robert DeNiro）在此現身。

除了令人印象深刻的明星級顧客，派西披薩店還因其炭爐烘烤而聞名；至今，餐廳仍保留著1930年代的炭烤爐。雖然創辦人早已離世，但原址已成為歷史地標，從標誌性的招牌、美味的食物，到牆上掛著的辛納屈照片，無不流露一抹飽經歲月的滄桑。