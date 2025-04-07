近10年流行的絞股藍茶 醫生：抗氧化力是綠茶8倍

生長於亞洲山區與森林的絞股藍，在中國有「南方人參」、「第二人參」美譽，日本人稱為「七葉膽」。圖為絞股藍果實。中央社

你一定聽過人參和銀杏，這些中草藥被廣泛用於增強認知功能、能量和減輕壓力；但你可能還不知道絞股藍（jiaogulan）。這種較少人知的所謂「長生不老仙草」，因能增強新陳代謝、降低膽固醇、減少發炎，同時可能促進長壽而漸受矚目。

紐約市 內科醫師、也是再生醫療專家邁克爾·阿齊茲（Michael Aziz）表示，在美國很少人知道它。

什麼是絞股藍？

生長於亞洲山區與森林的絞股藍，學名為Gynostemma pentaphyllum，在中國有「南方人參」、「第二人參」美譽，日本人稱為「七葉膽」。

儘管它在民間醫藥中使用已有數世紀之久，但近10年來，絞股藍的知名度大幅攀升，主要被製成花草茶和保健食品中。

著有「不老革命」（The Ageless Revolution）一書的阿齊茲指出，絞股藍茶具有非常高的ORAC值（抗氧化能力），比綠茶中的含量高八倍。

阿齊茲建議以250毫升的水沖泡一到兩茶匙的乾絞股藍茶葉，過濾後即可飲用。他形容這種茶的味道是苦中帶點微甜，而有些人則稱具有「泥土氣息」。

苦味是來自絞股藍所含的皂苷，這種有機化學物質被認為是絞股藍對健康有益的關鍵。

在一月發表於「功能食品雜誌」（Journal of Functional Foods）的一篇文章中，研究人員稱，絞股藍的苦味和寒性對於清熱解毒特別有效，使其對於病毒性肝炎、慢性胃炎、慢性支氣管炎等病有益。絞股藍味甘，可養心護肝，益氣活血效果更佳，對高血脂 、高血壓、脂肪肝、失眠、頭痛等症狀更有效。

絞股藍如何有益健康？

絞股藍含有一種絞股藍皂苷（Gypenosides），結構與人參中的人參皂苷相似。阿齊茲表示，絞股藍皂苷能刺激腺苷單磷酸活化蛋白激酶（AMPK），這種酵素在維持細胞能量平衡上扮演重要角色，具有抗氧化功效。

他說，它們也能增加胰島素敏感性、做為預防與治療2型糖尿病 的分子標靶；並改善線粒體功能，而線粒體是細胞的電池，這些都是影響長壽的一些老化標誌。

阿齊茲指出，絞股藍也被證實具有抗癌特性，並有助降低血壓。

有哪些潛在副作用？

阿齊茲表示，服用絞股藍被認為是安全的；最常見的副作用是噁心和腹瀉，嘔吐、頭暈、視力模糊或耳鳴則較少見。

正在服用藥物的人在日常飲食中加入絞股藍之前，應先諮詢醫生，因為這種保健食品可能會與藥物產生相互影響。阿齊茲建議，糖尿病患者如果大量飲用絞股藍茶應特別小心，並在醫生協助下調低藥物劑量，因為絞股藍茶會降低血糖。

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