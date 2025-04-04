3元馬黛茶 燃脂效果不輸熱門減肥藥胰妥讚

馬黛茶（Yerba mate）。Image by Dominik from Pixabay

街角小店三塊錢就買得到的南美洲馬黛茶（Yerba mate） 燃脂效果不輸熱門減肥藥胰妥讚（Ozempic），讓帕特洛（Gwyneth Paltrow）等明星都趨之若鶩，它到底魅力何在？

冬青科多年生木本植物葉子製成的馬黛茶略帶土味，喝完有苦甘感，南美人把它當作提神飲料。因為它低熱量，又能促進新陳代謝，提高脂肪利用率，無意間被當成「天然減肥劑。」

名人如杰森·莫瑪（Jason Momoa）、湯姆·哈迪（Tom Hardy）、夏奇拉（Shakira Isabel Mebarak Ripoll）等都傳出飲用新鮮沖泡的馬黛茶的消息或鏡頭。

馬黛茶有10元一包或一罐的，也有製成能量飲料一瓶三元，Target 超市、Whole Foods等雜貨店都有賣。顧客看上，是因它提神醒腦、幫助消化、促進代謝。

專家說，馬黛茶也許還有降低膽固醇、心臟發炎，改善肺功能，增加骨質密度等作用。2015年南韓 研究發現，肥胖者服用馬黛茶三個月，體重減輕了三分之一。

研究人員叫15名肥胖男女每天服用三公克馬黛茶，連續12周。試驗對象的身體質量指數都在25-35之間，男性的腰臀比大於0.90，女性大於0.85。三餐、運動照常，但不准吃其他營養補品。

結果，這15名胖子體重減少了36%，腰臀比也縮小了4%。科學家因此認為馬黛茶是減肥良藥。

英國艾斯頓大學（Aston University）飲食專家梅勒（Duane Mellor）認為茶葉所含的咖啡因提升腎上腺素，有增進脂肪分解的作用。

他說，一項脂肪代謝與健康關係的研究，讓體重正常的年輕人服用1000毫克馬黛茶，其中1.5%是咖啡因；另一組服用安慰劑。咖啡因可增進體能，但是茶葉的其他成分，還是咖啡因作用較大，並不清楚。

也有專家認為馬黛茶富含抗氧化和抗發炎成分，這些成分保護細胞，增進酵素調節脂肪的新陳代謝，加速儲存脂肪的分解，達成減肥的功能。

根據營養補品百科全書 Examine，馬黛茶也富含黃嘌呤（xanthines）--最能燃燒儲存脂肪、製造體熱的植物色素。

黃嘌呤不但能刺激脂肪分解，還能預防新脂肪細胞生成，讓身體調用儲存脂肪，將它轉化為脂肪酸，產生能量，同時達到減重 的效果。

此外，黃嘌呤能保護細胞不受損傷，提升整體健康，間接達成身體「勻稱」的目標。

We independently select all products and services. if you click through links we provide, we may earn a commission.