3元馬黛茶 燃脂效果不輸熱門減肥藥胰妥讚

街角小店三塊錢就買得到的南美洲馬黛茶(Yerba mate) 燃脂效果不輸熱門減肥藥胰妥讚(Ozempic),讓帕特洛(Gwyneth Paltrow)等明星都趨之若鶩,它到底魅力何在?

冬青科多年生木本植物葉子製成的馬黛茶略帶土味,喝完有苦甘感,南美人把它當作提神飲料。因為它低熱量,又能促進新陳代謝,提高脂肪利用率,無意間被當成「天然減肥劑。」

名人如杰森·莫瑪(Jason Momoa)、湯姆·哈迪(Tom Hardy)、夏奇拉(Shakira Isabel Mebarak Ripoll)等都傳出飲用新鮮沖泡的馬黛茶的消息或鏡頭。

馬黛茶有10元一包或一罐的,也有製成能量飲料一瓶三元,Target 超市、Whole Foods等雜貨店都有賣。顧客看上,是因它提神醒腦、幫助消化、促進代謝。

專家說,馬黛茶也許還有降低膽固醇、心臟發炎,改善肺功能,增加骨質密度等作用。2015年南韓 研究發現,肥胖者服用馬黛茶三個月,體重減輕了三分之一。

研究人員叫15名肥胖男女每天服用三公克馬黛茶,連續12周。試驗對象的身體質量指數都在25-35之間,男性的腰臀比大於0.90,女性大於0.85。三餐、運動照常,但不准吃其他營養補品。

結果,這15名胖子體重減少了36%,腰臀比也縮小了4%。科學家因此認為馬黛茶是減肥良藥。

英國艾斯頓大學(Aston University)飲食專家梅勒(Duane Mellor)認為茶葉所含的咖啡因提升腎上腺素,有增進脂肪分解的作用。

他說,一項脂肪代謝與健康關係的研究,讓體重正常的年輕人服用1000毫克馬黛茶,其中1.5%是咖啡因;另一組服用安慰劑。咖啡因可增進體能,但是茶葉的其他成分,還是咖啡因作用較大,並不清楚。

也有專家認為馬黛茶富含抗氧化和抗發炎成分,這些成分保護細胞,增進酵素調節脂肪的新陳代謝,加速儲存脂肪的分解,達成減肥的功能。

根據營養補品百科全書 Examine,馬黛茶也富含黃嘌呤(xanthines)--最能燃燒儲存脂肪、製造體熱的植物色素。

黃嘌呤不但能刺激脂肪分解,還能預防新脂肪細胞生成,讓身體調用儲存脂肪,將它轉化為脂肪酸,產生能量,同時達到減重 的效果。

此外,黃嘌呤能保護細胞不受損傷,提升整體健康,間接達成身體「勻稱」的目標。

