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可口可樂經典商品回歸 滿足Z世代懷舊之情

編譯尤寶琪／即時報導
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飲料巨頭可口可樂(Coca-Cola)超過十年以來，首次重啟其經典Share a Coke活動，而這次則是將目標瞄準了更年輕的族群。路透
飲料巨頭可口可樂(Coca-Cola)超過十年以來，首次重啟其經典Share a Coke活動，而這次則是將目標瞄準了更年輕的族群。路透

飲料巨頭可口可樂(Coca-Cola)超過十年以來，首次重啟其經典Share a Coke活動，而這次則是將目標瞄準了更年輕的族群。

從四月開始，可口可樂搶在全球120個國家販出的可樂瓶身和罐身上，再次印上各種受歡迎的名字。

可口可樂創意全球副總裁艾德蘇基(Islam ElDessouky)在聲明中指出：「經典Share a Coke活動再次回歸，並將在全球範圍內推動，慶祝人們認識時所產生的純粹魔力。」

經典Share a Coke活動是在2011年首次於澳洲登場，並迅速蔓延到全球市場，引爆熱議。

活動將可樂瓶罐變成個人化紀念商品，用受歡迎的名字代替可口可樂的商標，鼓勵顧客與朋友和親人建立聯繫。

現在，隨著Z世代在數位世界中尋求更真實的聯繫，Share a Coke活動希望年輕人，能力用可樂瓶罐來與他人建立關係並創造新的回憶。

根據新聞稿：「Share a Coke將會鼓勵其消費者，把個人化可口可樂瓶罐的懷舊情懷，用作一種向親朋好友和社群展示，他們有注意到他們的創意手段，提醒大家，分享這簡單的動作，就能聯繫起兩人的關係。」

為了適應數位化時代，2025年的Share a Coke活動將會融合數位和現實生活兩種體驗，提供更多讓消費者分享和客製化可樂的方式。

在可口可樂行動的APP中，將會有一個Share a Coke數位中心，汽水愛好者可以透過包裝上的二維碼進入這個數位中心，依照自己的自己的喜好來客製包裝，並可額外添加姓名。

粉絲們還可以使用「Share a Coke回憶製造機」來創建個人化的影片、內容和表情包，並透過透過APP來與朋友分享。

艾德蘇基表示：「重點不只是在按讚和分享⋯我們所指的是，放大發生在現實世界的瞬間。」

「準備好以全新的體驗和方式與你的親友團分享，引爆喜悅。我們將為這次活動帶來全新管道與體驗，幫助人們透過現實生活中的日常時刻，增進友誼，」他說。

可口可樂希望「透過把日常瞬間，轉化成持久的且可分享的回憶，來捕捉慶祝友誼的精神。」

可口可樂 澳洲

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