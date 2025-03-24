我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

綠卡已被撤銷 韓裔哥大學生遭ICE登門後起訴川普

美俄烏談判先提黑海停火 目標恢復航運安全

蒜香牛肋條快速搞定 加1蔬菜「好吃到離譜」

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
網友分享蒜香牛肋條作法。（取材自小紅書@殷桃小丸子）
網友分享蒜香牛肋條作法。（取材自小紅書@殷桃小丸子）

簡單食譜又來了！網友分享「蒜香牛肋條」的做法，食材只需牛肉、蒜頭及蘑菇，就能完成一道「比烤肉還好吃的牛肋條」，他直呼「好吃到離譜！」

一名網友在小紅書發布一支影片分享「蒜香牛肋條」的做法，首先將鍋子熱好噴油，接著放入蒜頭，煎至金黃後出鍋備用，再放入牛肋條，以中火煎肉，煎至金黃後翻面，再剪成方便入口的大小，然後放入蘑菇，稍微拌炒一下，再放入剛剛煎好的蒜頭，將所有食材翻炒均勻，陸續加入生抽、老抽、蠔油、澱粉及清水，最後開大火收汁，撒點歐芹大蒜鹽，就可以上菜了。

其他網友看完也都嘴饞，直呼「立馬開煮」，但也有人留言「我做出來很柴啊怎麼回事」、「這樣的牛肉是不是沒有耙啊」、「這個不燉嗎」、「這肉好硬的感覺」、「國內牛別這麼吃」、「絕對咬不動」。

牛肋條適合多種料理方式，常見的作法包括紅燒、燉湯、煎烤或燴煮。紅燒時，先將牛肋條汆燙去血水，再與醬油、冰糖、香料一同燉煮約兩小時，讓肉質軟嫩入味；若要煎烤，則可先醃漬，再用高溫快速煎烤至表面微焦，保留內部的嫩度。燉湯或燴煮時，可搭配洋蔥、紅蘿蔔、紅酒或牛骨高湯，長時間慢煮至肉質軟爛，適合搭配麵包或義大利麵享用。無論哪種方式，牛肋條的膠質與濃郁肉香都能讓料理更加美味。

小紅書影片可點選「蒜香牛肋條@殷桃小丸子

小紅書 料理食譜

上一則

放鬆、探索、沉浸…今年5個最佳慢旅遊目的地

延伸閱讀

Texas Roadhouse他點最便宜餐「吃爆麵包」 推兩款牛排：真正好吃

Texas Roadhouse他點最便宜餐「吃爆麵包」 推兩款牛排：真正好吃
種生菜、養香草 23元IKEA「迷你溫室」放家內外都行

種生菜、養香草 23元IKEA「迷你溫室」放家內外都行
買食物先看標籤能保命 買好市多牛肉「留意這個字」

買食物先看標籤能保命 買好市多牛肉「留意這個字」
只能拿來沾牛肉？ A1牛排醬常遭誤解的7件事

只能拿來沾牛肉？ A1牛排醬常遭誤解的7件事

熱門新聞

網友分享退休後的生活。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Mikhail Nilov）

退休後減少社交平凡的一天 她每日重複「做4好」

2025-03-17 19:41
網友好奇好市多衣服是誰在買。示意圖，非新聞事件圖。(美聯社)

好市多服飾誰在買？在美華人讚「時尚終點」：孩子從小穿到大

2025-03-21 19:58
最新研究發現，只要每天喝上三杯綠茶，不但可以預防失智，甚至能夠降低心血管疾病與罹癌風險。Image by Mirko Stödter from Pixabay

每天喝3杯這飲料防失智 還能對抗心臟病、癌症

2025-03-18 09:48
旅遊訂酒店有時候像是在開盲盒。美聯社

小心踩雷 行家提醒有這7個跡象的酒店不要住

2025-03-17 11:43
有些人認為飛機餐不好吃，但一名旅遊記者維琪試圖為它們平反；示意圖，和本新聞無關。(圖／123RF)

飛機上用餐 注意4點保安全

2025-03-20 09:49
網友推薦Texas Roadhouse好吃的小麵包。（取材自小紅書＠薇薇安小美眉）

Texas Roadhouse他點最便宜餐「吃爆麵包」 推兩款牛排：真正好吃

2025-03-23 19:55

超人氣

更多 >
ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這

ICE突襲南加多地 有華人被逮捕 共同點是這
老虎伍茲認愛 熱戀川普前媳婦 曬恩愛喊「空氣充滿愛」

老虎伍茲認愛 熱戀川普前媳婦 曬恩愛喊「空氣充滿愛」
憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做

憂雇無證客被查 華人老闆不敢請現金工 勞力活沒人做
只能拿來沾牛肉？ A1牛排醬常遭誤解的7件事

只能拿來沾牛肉？ A1牛排醬常遭誤解的7件事
旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？

旅客入境美國權益須知：海關問什麼？是否查手機？