蒜香牛肋條快速搞定 加1蔬菜「好吃到離譜」

網友分享蒜香牛肋條作法。（取材自小紅書@殷桃小丸子）

簡單食譜又來了！網友分享「蒜香牛肋條」的做法，食材只需牛肉、蒜頭及蘑菇，就能完成一道「比烤肉還好吃的牛肋條」，他直呼「好吃到離譜！」

一名網友在小紅書 發布一支影片分享「蒜香牛肋條」的做法，首先將鍋子熱好噴油，接著放入蒜頭，煎至金黃後出鍋備用，再放入牛肋條，以中火煎肉，煎至金黃後翻面，再剪成方便入口的大小，然後放入蘑菇，稍微拌炒一下，再放入剛剛煎好的蒜頭，將所有食材翻炒均勻，陸續加入生抽、老抽、蠔油、澱粉及清水，最後開大火收汁，撒點歐芹大蒜鹽，就可以上菜了。

其他網友看完也都嘴饞，直呼「立馬開煮」，但也有人留言「我做出來很柴啊怎麼回事」、「這樣的牛肉是不是沒有耙啊」、「這個不燉嗎」、「這肉好硬的感覺」、「國內牛別這麼吃」、「絕對咬不動」。

牛肋條適合多種料理方式，常見的作法包括紅燒、燉湯、煎烤或燴煮。紅燒時，先將牛肋條汆燙去血水，再與醬油、冰糖、香料一同燉煮約兩小時，讓肉質軟嫩入味；若要煎烤，則可先醃漬，再用高溫快速煎烤至表面微焦，保留內部的嫩度。燉湯或燴煮時，可搭配洋蔥、紅蘿蔔、紅酒或牛骨高湯，長時間慢煮至肉質軟爛，適合搭配麵包或義大利麵享用。無論哪種方式，牛肋條的膠質與濃郁肉香都能讓料理更加美味。