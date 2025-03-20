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仰慕名廚想嚐嚐他們的手藝？Goldbelly助你完成心願

編譯周芳苑／即時報導
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食品電子商務平台Goldbelly。取自Goldbelly網站首頁
食品電子商務平台Goldbelly。取自Goldbelly網站首頁

如果想品嘗名廚佳餚，卻又不要大費周章，可想想看推動簡單美食的名廚伊娜．加滕(Ina Garten)會怎麼做，她在烹飪節目「赤腳伯爵夫人」(Barefoot Contessa)很可能會說到店裡買成品就可搞定；確實如此，食品電子商務平台Goldbelly目前推出不少名廚烹製的優質餐點，可輕而易舉享用頂級美食。

Goldbelly平台上的美食從正餐到點心應有盡有。列舉如下：

第一款：伊娜．加滕的椰子蛋糕(單價100元)

這款鬆軟椰子蛋糕夾有奶油乳酪糖霜，表面裹椰絲，還帶有一絲杏仁萃取物，不折不扣提升蛋糕口感。這位被稱為「赤腳伯爵夫人」的名廚 1978 年起就開始公開亮相烹飪，而且陸續撰寫12本暢銷食譜，知道該如何用食物取悅人心。

第二款：瑪莎·史都華(Martha Stewart)的草莓漸層蛋糕(單價120元)

烤製各種色調的精緻粉紅色香草海綿蛋糕、而且在蛋糕上鋪草莓瑞士奶油，頗為費功，並非人人願意，但瑪莎不厭其煩。她的團隊最擅長製作完美、有創意的蛋糕，用來送禮並搭配餐點。

第三款：蓋伊·菲耶里(Guy Fieri) 的燒烤牛胸肉垃圾桶玉米片(100元)

蓋伊·菲耶里是外賣店風味小鎮(Flavortown)老板，也是美食頻道 Food Network 廣受歡迎「美食大排檔」(Diners, Drive-Ins, and Dives) 節目主持人。燒烤牛胸肉垃圾桶玉米片(BBQ Brisket Trash Can Nachos)是他設計並製作的玉米餅塔，配上各種配料，堆疊各種食材，包括脆片、切達起司、煙燻燒烤牛腩、蓋伊超級融化起司醬、蓋伊招牌燒烤醬、黑豆、莎莎醬、墨西哥辣椒、酸奶油、香菜和醃紅洋蔥，豐富多料，上菜和吃起來非常有趣。

第四款：Momofuku半份Bo Ssäm晚餐（4-6 人份）(單價200元)

美籍韓裔主廚張錫鎬(David Chang) 2004年在紐約開設 Momofuku Noodle Bar，掀起韓國傳統菜包肉bo ssäm熱潮；這份餐點有半塊用鹽和糖醃製的豬肩肉，加熱後將肉夾在生菜或皇家夏威夷早餐包(King’s Hawaiian rolls)裡，另附有醬汁和炒飯套餐，輕鬆備妥一頓美食晚宴。

韓裔 食譜 墨西哥

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