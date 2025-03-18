小酌怡情 破除8個常見飲酒迷思

長久以來，飲酒一直是我們社交聚會、慶祝活動，甚至是睡前放鬆的重要一環。路透

長久以來，飲酒一直是我們社交聚會、慶祝活動，甚至是睡前放鬆的重要一環。

但是對於酒類，有許多錯誤的知識和迷思被人們口耳相傳並深信不移，雅虎 Creator網站整理出了8個最常見的迷思，幫助你打破既有觀念，下次飲酒時能更謹慎。

啤酒和葡萄酒不能混著喝？

也許很多人都聽過「永遠不要把穀物（啤酒）和葡萄（紅酒）混在一起」的說法，因為這樣會引發宿醉，但這其實沒有科學依據。

研究人員透過測試人們喝混酒後的反應發現，以不同順序飲用不同酒類不會嚴重影響宿醉程度，影響最大的是攝取的酒精總量。

換句話說，混著喝啤酒和葡萄酒是沒關係的，重要的是控制飲酒量，才能避免宿醉。

紅肉配紅酒？

葡萄酒愛好者之間流傳著一個規則：葡萄酒的顏色要與肉的顏色相匹配，也就是紅肉（如牛排 ）要搭配紅葡萄酒，而白肉（如魚肉）要搭配白葡萄酒。

然而，侍酒師表示這不完全正確，因為不同的酒款有不同風味，而味道是否濃郁和顏色不一定相關：有些白酒可能比紅酒風味更強勁、也就更適合搭配口味重的肉類。

解酒偏方？

每種文化都有獨特的宿醉解藥：像是黑咖啡、酸黃瓜、熱湯，甚至是小餐館的油膩漢堡，但吃什麼都不重要，因為「解酒偏方」本身就是迷思。

國家酒精濫用及酒精中毒研究所（NIAAA）指出，唯一能治癒宿醉的只有「時間」：人必須讓身體有足夠的時間自然排出酒精代謝過程中產生的有害副產品，清除這些毒素後，宿醉症狀才會完全消退。

反之，喝咖啡、洗熱水澡，或飲用更多酒精等方法並不能加速身體恢復或降低宿醉的嚴重性。

貴的酒一定更好？

多數人都相信一分錢一分貨，尤其飲酒人士經常認為價格可以直接反映葡萄酒的品質。

然而，品酒測試和研究經常顯示，單靠價格並不能保證酒的味道更好，尤其是在盲測時，價格較低的葡萄酒或烈酒常會比較昂貴的酒有同等甚至更好的表現。

品牌聲譽、行銷、包裝和稀有性等因素會嚴重影響酒類價格，但不一定會直接反映品質或風味，因此應該依個人喜好選擇，而不是一味追求高價。

好酒不能搖？

「007」詹姆士龐德 最經典的台詞之一就是他點酒的台詞：「搖晃而非攪拌」（shaken not stirred），但許多愛酒人士都認為他的點法是錯誤的，因為搖晃好酒會「挫傷」酒的風味。

然而，專業調酒師表示，搖晃酒不會改變酒的味道，只是會稀釋酒液，讓苦味減少。

喝酒能暖身？

許多人都認為，在寒冷的天氣中喝上一杯酒能讓身子暖起來，但這個說法完全錯誤，因為酒精實際上會降低人的體溫。

Reliant醫療組織提醒，面對體溫過低的人，絕對不能給他們喝酒，以免讓體溫降得更低、使病情惡化。

喝酒喝出啤酒肚？

啤酒肚是人上了年紀後常見的一層異常渾圓的腹部脂肪，而大多數人錯誤地將此生理現象和飲酒關聯起來。

雖然喝啤酒會暫時造成腹部脹氣，讓肚子看起來更大，但研究顯示喝酒並不是人們腹部脂肪增加的主要原因。

雖然高熱量的酒飲可能會導致體重增加，但許多其他因素也會造成影響：多數人的啤酒肚（腹部脂肪）是源於長期攝取過多熱量，再加上缺乏活動造成的，不能只怪罪啤酒。

天天喝酒才算酗酒？

經常有人說「我不是酒鬼，因為我不是每天都喝酒」，或是認為晚餐時、睡前小酌兩杯無傷大雅，但這並非事實。

國家酒精濫用及酒精中毒研究所的定義認為，當飲酒成為一種強迫性的行為時，就可以視為一種成癮：即在了解會造成不良後果的情況下仍堅持重複不良行為或習慣。

因此，這表示在酒吧狂飲而昏倒的人會被視為上癮，以及堅持每晚用餐時喝兩杯的人也是成癮者。