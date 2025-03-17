全世界最好吃披薩 紐約市這家店奪亞軍

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國際知名 Time Out 雜誌在30個國家及出版46個版本實體刊物，也在網上發表各個資訊，旨在向讀者介紹本地的戲劇演出、藝術、電影、文學、時尚、外出就餐、夜生活等信息。在最新公布的信息裡，網站的飲食編輯摩根‧卡達(Morgan Carter)選出了全球15家最佳的披薩(pizza，義大利 薄餅)，美國有3 家上榜，其中位於紐約市 下東區(Lower East Side)的Scarr's Pizza名列第二。

當然口味放諸各人並不相同，名單只屬個人之見，只可作為參考。

卡特認為，披薩好吃與否應要回到最基本的東西，例如起司 (cheese) 有多好？可以融化拔絲嗎？外皮是否具有酥脆質感？是否有酥皮褶皺？醬汁有味道嗎？這就如房子的地基打得好，那也不會壞得那裡去了。

卡特指出，Scarr's Pizza的店主皮門特爾(Scarr Pimentel) 每天都在他店內的地下室裡磨製穀物及製作麵團，現磨現搓現烤的最終的結果是，餅皮蓬鬆、略帶酸味，同時又足夠柔韌，可以隨時折疊起來切片享用。

除了餅皮配料也有很多選擇，卡特特別介紹一款名為hotboi的，這是配有牛肉辣香腸及墨西哥胡椒的辛辣口味，再淋上熱蜂蜜增添美味。

除了可在店在享用外，卡特說在夜裡在店外打開披薩盒的一刻，跟朋友們一起分享是另一種體驗。

按照卡達的評分，全世界最好的15家披薩店如下：

1. 義大利那不勒斯 Pizzeria da Attilio。

2.美國紐約市 Scarr's Pizza。

3. 日本東京 Pizza Marumo。

4. 義大利羅馬 Pizzeria Romana 180g。

5. 澳洲 雪梨 Bella Brutta。

6. 丹麥哥本哈根 Diamond Slice。

7. 英國倫敦 Dough Hands。

8. 南非開普敦 Novo。

9. 法國巴黎 Oobatz。

10. 西班牙馬德里 Baldoria。

11. 美國芝加哥 Milly Pizza in the Pan。

12. 巴西里約熱內盧 Officina Local。

13. 英國愛丁堡 Civerinos。

14. 美國邁阿密 Eleventh Street Pizza 。

15. 葡萄牙里斯本 Lupita。