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美景+美食 紐約時報廣場旋轉餐廳關閉5年後回歸

編譯周芳苑／即時報導
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示意圖。Image by Kai Sender from Pixabay
示意圖。Image by Kai Sender from Pixabay

紐約市位於時報廣場(Times Square)的萬豪侯爵酒店(Marriott Marquis)頂樓有一家旋轉餐廳The View，向來評價糟糕透頂，5年前關閉，沒想到餐飲業精明高手丹尼．邁耶(Danny Meyer)經營的聯合廣場酒店集團 (Union Square Hospitality Group)接手後，這家乏人問津的餐廳脫胎換骨。

紐約郵報(New York Post)美食專欄作家庫佐(Steve Cuozzo)說，The View菜單顛覆以往，是1985年開業以來第一次供應美味食物。

The View目前的行政主廚是米克·布拉德利 (Marjorie Meek-Bradley)，曾擔任餐飲業名人斯塔爾(Stephen Starr) 王國的企業行政主廚，最近也在市中心高人氣 Corner Store 擔任顧問；她非常了解遊客和商務旅客需要方便、兼具有牛排館和美式小酒館特色、能滿足每一個人的餐廳。

庫佐一位對韃靼牛肉痴迷的朋友宣稱，The View 餐廳的手切瘦里肌肉佐以洋蔥、刺山柑、伍斯特醬和芥末調味，單價24 元，是她吃過最好吃的；庫佐有同感，也喜歡多層次風味和誘人口感。

26元的絲滑金槍魚薄片美味可口，配上芝麻菜和罕見指橙，可與邁耶經營的聯合廣場咖啡屋(Union Square Café)或 Gramercy Tavern 餐廳的類似菜餚媲美；另一佳餚是多汁的34 元開胃菜巨型藍蟹餅，足可作為主菜，配上辛辣蛋黃醬更美味；還有單價32元的肥美黑鱸，用藏紅花調味，濕潤而緊實。

唯一的義大利麵主菜是辣番茄醬義大利碎肉捲配大塊龍蝦，單價42 元，完全符合義大利裔美國人的口味。

甜點是菜單亮點，每份單價僅10元，可讓美食樂趣延續。配上太妃糖醬和全麥餅乾碎的奶油糖布丁猶如成年人的糖果；另有巧克力魔鬼蛋糕，看起來幾乎和周圍摩天大樓一樣雄偉，美味可口。

除了菜單大改造，The View硬體設計也全盤翻新。圓形玻璃牆用餐平台在方形玻璃牆盒子內非常緩慢的旋轉，雙層玻璃將一個紅色出口標誌反射和折射成好十幾個。

設計師羅克韋爾 (David Rockwell)試圖打造一個晚餐俱樂部，有鏡子、藍色窗簾和一架彈奏優美的鋼琴；但依然無法掩蓋電梯和廚房周圍沒有魅力的桌子和隔間。

位於48樓的休息室引人入勝，有高大、色彩繽紛的酒吧，其設計靈感來自城市天際線，燈光溫暖、充滿浪漫氣息。

邁耶讓The View起死回生，時報廣場終究有希望。

義大利 紐約市 牛排

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