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蛋好貴…民眾開始「租雞生蛋」 過來人：未必划算

編譯俞仲慈／即時報導
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蛋價居高不下，許多消費者開始自力救濟，購買或承租蛋雞，在自家後院養雞生蛋，試圖節省開銷。(美聯社)
蛋價居高不下，許多消費者開始自力救濟，購買或承租蛋雞，在自家後院養雞生蛋，試圖節省開銷。(美聯社)

今年元月以來，一盒12顆裝的雞蛋零售價格飆到4.95元，比去年同期上漲超過15%，因為禽流感疫情大爆發導致數百萬雞隻被撲殺，短期內蛋價恐怕會居高不下，許多消費者開始自力救濟，乾脆購買或承租蛋雞，自己養雞下蛋，試圖節省開銷。

據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，全國各地買雞民眾近來明顯增加，新澤西州河谷市(Riverdale)寵物飼料店老闆戈德密斯(Ron Goldsmith)坦承：「據我所知，所有賣雞的生意都好得不得了。」 並透露雞飼料銷量自去年10月以來已經暴增一倍多：「我們每周銷量可能比上一周多出50%。」

不但買雞回家養的民眾增加，連雞隻租賃業務也應運而生，一家名為Rent The Chicken租賃公司提供出租蛋雞六個月的業務。不過在康乃狄克州自家後院養雞20年的養雞達人莫米諾(Kathy Shea Mormino)指出：「養雞需要考慮多種因素，如果經常出差或者大部分時間不在家，自己養雞就不是個好主意。」

而且並非所有社區都開放民眾養雞，莫米諾建議民眾事前作足功課：「最好的辦法是聯絡社區法規人員，了解有關在家養雞的合法性以及任何可能存在法規限制。」

每隻蛋雞每周最多下五顆蛋，但是考量雞舍、小雞與飼料等數千元的養雞成本，與平均每周買一盒雞蛋，全年支出約300元相比，仍是一筆不小數目。

禽流感病毒株H5N1自2022年開始在全美散播，嚴重危脅家禽與鳥類，如今連哺乳類動物也受到波及，後院養雞也有風險，莫米諾強調：「只要有老鼠接觸到帶有病毒的水鳥糞便，將病毒帶進你家後院就會爆發禽流感。」

另外烹飪專家也提供節省雞蛋用量的小技巧，例如烘焙時改以四分之一杯希臘優格取代雞蛋、鷹嘴豆罐頭餘留醬汁可加入食材或是攪拌成醬料來替代蛋黃醬。

禽流感 雞蛋 新澤西州

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