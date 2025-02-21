我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

灣區ADU建商捲款破產 有人已預付了31萬美元

再批澤倫斯基「沒底牌」 川普：我受夠了

花椰菜這麼做比肉還香 一道簡單食譜加了蛋更營養

世界新聞網／輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
網友分享花椰菜烹煮技巧。下廚示意圖。（取材自pexels.com@On Shot）
網友分享花椰菜烹煮技巧。下廚示意圖。（取材自pexels.com@On Shot）

與其他蔬菜相比，花椰菜本身的風味較為清淡，單獨食用時不夠吸引人，若沒有搭配適當的調味或烹調方式，很容易被認為是無趣、乏味的蔬菜，因此是多數人不喜歡的蔬菜。不過有網友分享一道「西班牙道地花椰菜洋蔥餅」的食譜，只需要幾個步驟，就可將花椰菜從無趣的蔬菜變身為健康又美味的食材。

許多人不喜歡吃花椰菜的原因，往往與其獨特的氣味、口感和烹調方式有關。首先，花椰菜在加熱時會釋放出一種類似硫磺的氣味，這對於某些人來說相當刺鼻，特別是燙煮過久後，味道更加明顯。此外，它的口感較為鬆散，有些人覺得吃起來略帶粉感，缺乏咀嚼的樂趣，甚至會覺得有點乾澀。如果處理不當，花椰菜可能會帶有苦味，使得味覺體驗更加不討喜。

一名網友在小紅書發布影片分享一道食譜，「西班牙朋友教我的，花椰菜這麼做比肉還香」，首先將花椰菜切開後放入碗內，接著清洗乾淨再將其切細切碎，將半個洋蔥切細切碎，與剛才完成的花椰菜放在同一個碗內。

再準備兩個碗、三個雞蛋，將蛋黃與蛋白分開，蛋白倒入花椰菜與洋蔥的碗內，加入鹽巴、普羅旺斯香料、一湯匙的麵粉後攪拌均勻，在鍋裡噴橄欖油後，將花椰菜洋蔥鋪成餅狀一塊塊放入鍋中，將蛋黃放餅中間，以中火烹飪五分鐘，翻面後再煎三分鐘，就可出鍋。

其他網友紛紛留言「感覺很好吃」、「晚上立刻來試試」。有人建議「建議花椰菜焯水」、「我用羽衣甘藍做的類似蛋餅，更好吃喔」。

▼若影片無法播放請點選「西蘭花竟然比肉還香@小紅書

小紅書 料理食譜

上一則

奧斯卡電影博物館新展 「綠野仙蹤」紅鞋再成嬌點

延伸閱讀

最好吃花椰菜食譜 「秘製醬汁」搖勻美味程度升天

最好吃花椰菜食譜 「秘製醬汁」搖勻美味程度升天
花椰菜這樣存放進冰箱 放兩周都沒問題

花椰菜這樣存放進冰箱 放兩周都沒問題
6種雙拼作法 北美華人分享好市多貝果簡易食譜

6種雙拼作法 北美華人分享好市多貝果簡易食譜
Trader Joe's「番茄湯」懶人美食首選 老饕曝4食譜：回購率第一

Trader Joe's「番茄湯」懶人美食首選 老饕曝4食譜：回購率第一

熱門新聞

薯條。Image by Matthias Böckel from Pixabay

好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了

2025-02-17 11:34
好市多(Costco)是糕餅零食天堂，商品選擇眾多。(美聯社)

好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂

2025-02-19 09:45
早餐。Image by StockSnap from Pixabay

到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」

2025-02-17 12:26
示意圖。Image by Pexels from Pixabay

FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉

2025-02-17 09:15
麥當勞(McDonald's)宣布再度推出限時版的三葉草奶昔冰炫風口味，將供應至3月23日為止，粉絲表示已經等不及要親自嚐一口。美聯社

麥當勞這款冰炫風回歸 粉絲：等不及了

2025-02-17 10:28
Image by Steve Buissinne from Pixabay

屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出

2025-02-14 09:17

超人氣

更多 >
在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單

在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單
4生肖男寵妻又會賺 鼠男對家庭慷慨、他財富累積最突出

4生肖男寵妻又會賺 鼠男對家庭慷慨、他財富累積最突出
世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊
好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...

好市多會員買上千顆雞蛋後退貨 原因是這...
冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種

冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種