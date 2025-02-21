花椰菜這麼做比肉還香 一道簡單食譜加了蛋更營養

網友分享花椰菜烹煮技巧。下廚示意圖。（取材自pexels.com@On Shot）

與其他蔬菜相比，花椰菜本身的風味較為清淡，單獨食用時不夠吸引人，若沒有搭配適當的調味或烹調方式，很容易被認為是無趣、乏味的蔬菜，因此是多數人不喜歡的蔬菜。不過有網友分享一道「西班牙道地花椰菜洋蔥餅」的食譜，只需要幾個步驟，就可將花椰菜從無趣的蔬菜變身為健康又美味的食材。

許多人不喜歡吃花椰菜的原因，往往與其獨特的氣味、口感和烹調方式有關。首先，花椰菜在加熱時會釋放出一種類似硫磺的氣味，這對於某些人來說相當刺鼻，特別是燙煮過久後，味道更加明顯。此外，它的口感較為鬆散，有些人覺得吃起來略帶粉感，缺乏咀嚼的樂趣，甚至會覺得有點乾澀。如果處理不當，花椰菜可能會帶有苦味，使得味覺體驗更加不討喜。

一名網友在小紅書 發布影片分享一道食譜，「西班牙朋友教我的，花椰菜這麼做比肉還香」，首先將花椰菜切開後放入碗內，接著清洗乾淨再將其切細切碎，將半個洋蔥切細切碎，與剛才完成的花椰菜放在同一個碗內。

再準備兩個碗、三個雞蛋，將蛋黃與蛋白分開，蛋白倒入花椰菜與洋蔥的碗內，加入鹽巴、普羅旺斯香料、一湯匙的麵粉後攪拌均勻，在鍋裡噴橄欖油後，將花椰菜洋蔥鋪成餅狀一塊塊放入鍋中，將蛋黃放餅中間，以中火烹飪五分鐘，翻面後再煎三分鐘，就可出鍋。

其他網友紛紛留言「感覺很好吃」、「晚上立刻來試試」。有人建議「建議花椰菜焯水」、「我用羽衣甘藍做的類似蛋餅，更好吃喔」。

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