優雅又悠閒法式酒館 紐約掀「新浪潮」

示意圖。Image by Tim Bigger from Pixabay

法國「新浪潮」席捲大蘋果，但這次不是電影，而是餐飲業。

二月一個寒冷的下午，法國名廚丹尼爾·巴魯（Daniel Boulud）位於上東城的同名餐廳擠滿了人，氣氛就像任何優質的法國餐廳一樣，舒適、休閒又高雅。

儘管La Grenouille、Le Cirque、Lutece等高級餐廳相繼關閉，法式料理在紐約市 仍未消亡。

餐廳老闆大衛·佛基爾（David Foulquier）對食譜 網站Side Dish表示，紐約人一直對巴黎小酒館十分著迷，因為它們融合了獨特的舒適與精緻，有種既經典又毫不費力的時尚。

近日，Le Petit Village在西村開幕，其他以法國為主題的新餐廳包括主廚哈洛德·摩爾（Harold Moore）位於上東城的Cafe Commerce、位於中央車站大廳的Grand Brasserie，以及位於萊星頓大道583號的Monsieur Bistro。

佛基爾家族經營的餐飲集團旗下還有Sushi Noz等熱門餐廳，他與兄弟喬許（Josh）最近在曼哈頓第74街東140號的一棟大樓內，開設了Chez Fifi；他們在附近長大，並以母親的名字為餐廳命名。經典的法式小酒館風格，有鏡子、桃花心木牆板、藍色主調與舒適長椅。

喬許表示，法式小酒館的悠閒、熱鬧、風味獨具的體驗，提供一個完美逃離日常的場所；這是種將自己帶到另一個地方的方式，即使只有短短幾小時，而紐約人是品味這種「難以言喻」(je ne sais quoi) 感覺的專家。

在蘇活區拉法葉街的Jean's餐廳擔任主廚的阿默德（Ahmed）曾在哥本哈根世界知名的Noma Koan、巴黎的Bistrot Paul Bert餐廳工作。

紐約噴射機隊球星C·J·莫斯利（Mosley）合夥開設的餐廳Loulou Petit Bistro & Speakeasy位於第七大道南與Perry街轉角，提供的菜式靈感來自的法國南部小村莊，如紅酒燉雞、卡酥萊砂鍋、拉特萊特起司、普羅旺斯燉菜與紅酒燉牛肉。二樓有間隱密的酒吧，專為私人活動和雞尾酒品嚐而設計。

巴魯努力讓法式料理香火在紐約繼續熊熊燃燒，他在疫情 期間開設了Le Pavillon，以及最近開在城中的優雅牛排館La Tete d'Or by Daniel，為他的餐飲王國再添亮點。

巴魯說，他喜歡在二月中旬寒冷的日子裡找機會與朋友聚會，「這真是太完美了」。