我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華郵：川普打算把USPS納入聯邦政府

WSJ獨家：司法部調查聯合健保紅藍卡給付

「氣冷雞」是什麼？這些理由說明它們是好選擇

編譯潘勛／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
隨著科技進步，以「氣冷」（Air-Chilled）方式處理屠宰雞隻，可以免於冷水保存而讓人詬病的不利點，雞肉嘗起來滋味更好、更安全，也更為環保。(記者康錦卿／攝影)
隨著科技進步，以「氣冷」（Air-Chilled）方式處理屠宰雞隻，可以免於冷水保存而讓人詬病的不利點，雞肉嘗起來滋味更好、更安全，也更為環保。(記者康錦卿／攝影)

農業部1990年代中葉起規定屠宰雞隻的冷凍溫度，以往業者用冷水浸泡來符合規定，但那麼做有「稀釋雞味」、增加交叉汙染之虞，現在，隨著科技進步，以「氣冷」（Air-Chilled）方式處理屠宰雞隻，可以免於冷水保存而讓人詬病的不利點，雞肉嘗起來滋味更好、更安全，也更為環保。

「DARTAGNAN.com」報導，農業部當初規定，雞隻要在屠宰後4小時內溫度降到至少華氏40度。大多數處理業者都是把雞體浸泡到貯放到置有冷水的大缸裡，這樣子能符合規定，但是雞肉會吸收水分，大多數進入雞皮。研究指出，用水冷卻的雞肉吸水，平均占它的重量由2%到12%不等。

有人鼓吹說多汁顯然對雞肉是好事，但事實上水稀釋了雞的肌肉及口味，讓它變得濕濕軟軟，還讓雞肉接下來烤的時候，雞皮無法變脆；因為其他屠宰雞隻也浸在相同的水裡，也增加雞肉交叉汙染的風險。

如果用氣冷處理，雞隻分別吊在輸送帶上，通過幾個氣冷室。第一個氣冷室用寒冷、去汙過的空氣吹遍每隻雞，快速降低其溫度；接下來看業者使用的設備，雞隻繞行過其他一到兩個冷卻室達三個半鐘頭。氣冷方式耗時比浸冷水來得久，但很多人覺得這個時間花得很值。

許多大廚以及食品科學家麥克吉(Harold McGee)表示，氣冷的雞肉滋味更美。天然肉汁沒被稀釋，所以雞肉更柔軟、有味道。顧客買泡水雞肉時，花錢買水，占重量達平均8%，但是買氣冷雞肉，每分錢都實實在在買到肉。因為氣冷雞肉沒吸收多餘水分，料理起來要比傳統泡水雞肉來得快。另外，氣冷雞最棒的一點可能在它的皮很脆。

氣冷雞肉另有環保好處，用的水遠少得多，每日省下數萬加侖的水。農業部學者估計，假如美國90億屠宰雞隻都用氣冷冷卻，那麼一年可以省下約45億加侖的水。只是氣冷要比泡水冷卻耗時更久，所以耗費電力更多。

近些年消費者對雞隻飼養方式更加留神。一些品牌雞場誇耀自己的雞是放養、有機及天然雞肉。考量飼養方式固然重要，但深思熟慮的消費者不該止步於此。冷凍雞肉的方式對最終肉品顯然影響也很大。所以只要美國人繼續每年平均人吃80磅的雞肉，最好選擇更好吃的氣冷雞。

農業部

上一則

冰箱中最「危險」的食物 專家點名這3種

延伸閱讀

美國禽流感肆虐 川普仍大砍農業部防疫員工

美國禽流感肆虐 川普仍大砍農業部防疫員工
囤蛋留意保鮮 未洗蛋常溫2-3周 洗選蛋40°F冷藏3-5周

囤蛋留意保鮮 未洗蛋常溫2-3周 洗選蛋40°F冷藏3-5周
禽流感另一種病毒株 乳牛體內驚見

禽流感另一種病毒株 乳牛體內驚見
進口乳標示未定 台酪農揚言上街：非國產不能有「鮮」字

進口乳標示未定 台酪農揚言上街：非國產不能有「鮮」字

熱門新聞

薯條。Image by Matthias Böckel from Pixabay

好市多5磅重薯條賣7元 消費者：不用去麥當勞了

2025-02-17 11:34
好市多(Costco)是糕餅零食天堂，商品選擇眾多。(美聯社)

好市多新的起司蛋糕 粉絲：吃了上天堂

2025-02-19 09:45
早餐。Image by StockSnap from Pixabay

到歐洲旅遊 專家奉勸「別吃飯店早餐」

2025-02-17 12:26
示意圖。Image by Pexels from Pixabay

FBI警告：收到這類電話、簡訊立刻掛斷、刪掉

2025-02-17 09:15
麥當勞(McDonald's)宣布再度推出限時版的三葉草奶昔冰炫風口味，將供應至3月23日為止，粉絲表示已經等不及要親自嚐一口。美聯社

麥當勞這款冰炫風回歸 粉絲：等不及了

2025-02-17 10:28
Image by Steve Buissinne from Pixabay

屋主別忘了…報稅可享減免的7項支出

2025-02-14 09:17

超人氣

更多 >
在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單

在家手洗羽絨外套不怕洗壞 步驟意外地簡單
川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利

川普簽署行政命令 禁止非法移民享有聯邦福利
預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡

預算吃緊 這一州要取消42至64歲非公民醫療白卡
世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊

世說新聞／爭嫖非裔妓？華男與壯漢街頭搏擊
4生肖男寵妻又會賺 鼠男對家庭慷慨、他財富累積最突出

4生肖男寵妻又會賺 鼠男對家庭慷慨、他財富累積最突出