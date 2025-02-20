咖啡添加這種植物奶 達人：風味全毀了

咖啡。Image by StockSnap from Pixabay

咖啡 館為因應顧客需求，提供的替代牛奶 的選項多不勝數，其中包括燕麥奶、杏仁奶甚至大麻 籽奶。

每日郵報報導，替代奶品牌Alpro指出，有這麼多非乳製品選擇是件好事，因研究顯示，48%英國人在喝咖啡時會使用植物奶。

雖然市面上有許多牛奶替代品，但只有少數值得加入咖啡中。

一位來自紐約、有12年咖啡師經驗的米勒(Hunter Wren Miele)在美食網站Tasting Table撰文提到應避免在咖啡中加入的植物奶。她說，人們或許未意識到加入的東西，可能對咖啡沒有任何好處；某些成分可能會掩蓋咖啡的天然甜味、煙燻味與香氣，完全毀了咖啡，讓原本完美的飲料只留下可悲的殘渣。

在米勒的專家觀點中，椰奶是最不該加入咖啡中的植物奶。椰奶風味十分獨特，與燕麥或杏仁奶的清淡不同。

米勒說，雖然椰奶很適合加入咖哩或水果冰沙，但將它加入咖啡中，可能會掩蓋咖啡原本的風味；飲用者喝到的不是咖啡的天然風味，而是一股熱帶風味。

此外，椰奶含有大量脂肪與碳水化合物，缺乏其他植物奶所提供的營養；一杯椰奶幾乎佔一般成人每日飽和脂肪攝取量的四分之一。

營養學家蘭赫(Clarissa Lenherr)表示，雖然紙盒裝的椰奶比罐裝的較稀釋，但其脂肪含量仍高於某些其他植物奶，且蛋白質含量也很低。她說，一杯脫脂牛奶約含8克蛋白質，但同份量的椰奶卻不含蛋白質。

蘭赫說，椰奶對咖啡師來說也是一種痛苦，因很難打出好的泡沫；因此，如果喝拿鐵咖啡，應避免使用椰奶。

但有些咖啡族顯然不同意這個說法，據市調公司Fortune Business Insights的預測，全球椰奶市場到2032年將成長至330萬美元。

市場研究公司易普索(Ipsos)的報告也顯示，椰奶是英國人僅次於杏仁奶 (22%) 與燕麥奶 (20%) 的第三大熱門選擇 (17%)。

在米勒的禁止名單上，另一個選項是米奶。

那些對堅果、牛乳與大豆等多種食物過敏的人，會選擇米奶作為替代品。儘管 米勒同意米奶是加入冰沙與麥片的好選擇，但她表示它在咖啡中「完全沒有作用」。

她說最適合咖啡的是濃稠的奶油狀，而米奶則是稀薄的水狀；它就像椰奶一樣很難起泡，對咖啡師是件麻煩事，應避免加在拿鐵和卡布其諾咖啡中。

米奶的主要成分是水和磨碎的米，味道溫和、帶有天然甜味。但當加入咖啡時，米奶只會稀釋咖啡，並帶來酸味；此外，它的砷含量比其他植物奶高。由於米奶含有少量砷，五歲以下的兒童不建議飲用。