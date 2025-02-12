研究：美西海岸海鮮99%驗出含塑膠微粒 其中這種最高

蝦。Image by magdus from Pixabay

一項新的研究警告，在美國西海岸檢驗的所有市售海鮮幾乎都含有致癌塑膠微粒。

每日郵報報導，俄勒岡州 的研究人員分析近200份蝦類、鮭魚和其他產於西海岸水域魚類的樣本，檢測 塑膠微粒含量。這些微粒會進入人體血液，積聚在器官，對健康造成巨大傷害；它們也會滲入食物、飲水與空氣中，並與心臟病 、失智症和數種癌症有關。

在新的研究中，專家發現99%來自俄勒岡州商店或漁船的漁獲樣本含有近2000種不同塑膠微粒；排汗衣的纖維最常見，其次是瓶裝水和食物等塑膠包裝的碎片。

粉紅蝦（pink shrimp）的塑膠微粒含量最高，而俗稱「帝王鮭」的切努克鮭魚（Chinook salmon）含量最低。研究人員表示，粉紅蝦等較小的魚類含更多塑膠微粒，因為它們可能誤以為是浮游生物。

雖然這項研究只檢測了西海岸的海鮮，但結果可能對東岸也適用，因為有幾種魚生活在美國的東西岸。

不過，專家並未建議完全避開海鮮食物，因為塑膠微粒幾乎可在所有食物與水中找到不同程度的含量。

該研究作者、俄勒岡州立大學副教授布蘭德（Susanne Brander）表示，塑膠微粒會從腸道進入肌肉等其他組織，令人十分擔憂。

這項研究發表在「毒理學前沿」（Frontiers in Toxicology）期刊上，研究人員從俄勒岡州的商店和漁船上收集了粉紅蝦、黑石斑（black rockfish）、龍躉石斑（lingcod）、太平洋七鰓鰻（lamprey）、太平洋鯡魚（herring）和帝王鮭等六類樣本。

研究人員共取得182個樣本，並使用紅外線檢測，結果發現有180個含有共1806種不同的塑膠微粒；其中1466種 (81%) 來自運動服、地毯和某些室內裝飾品的合成纖維。

所發現的塑膠微粒中有332種（18%）是碎片，包括來自塑膠瓶、購物袋、食品包裝與輪胎等物品的碎片；其餘是來自合成聚合物的塑膠微粒薄膜，這些化學物質讓食品包裝與烹飪用具更耐用。

僅有兩種不含塑膠微粒的海鮮樣本是來自漁船的龍躉石斑和鯡魚，來自漁船的粉紅蝦塑膠微粒含量最高，每克重含有10.7微粒。目前，攝入塑膠微粒對人體的安全標準尚未確定。

參與這項研究的波特蘭州立大學環境科學教授格奈克（Elise Granek）指出，生活中處理和使用會釋放塑膠微粒的產品，這些微粒便會進入環境，並被所食用的東西所吸收，「我們排放到環境中的，最終會回到我們的餐盤」。