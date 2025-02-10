喜歡洋蔥圈嗎？5個冷凍品牌值得嚐嚐

洋蔥圈。Image by d yun from Pixabay

超市賣的洋蔥圈，味道其實不輸餐廳，且顧客掏較多錢吃到的，很可能也來自同樣的冷凍洋蔥圈。食品評鑑網站Sporked指出，許多冷凍洋蔥圈是用洋蔥泥做成的，與裹著麵糊混在一起；但吃洋蔥圈的樂趣之一是，不就是可從裹著的麵包粉中抽出一條濕軟的洋蔥絲嗎？

在嚐過許多寡淡無味的洋蔥圈後，以下是Sporked推薦5個最美味的冷凍洋蔥圈品牌（排名由後至前）：

5. Food Club

Sporked主編史特林（Justine Sterling）表示，雖然它是用洋蔥末而非整片洋蔥製成，但上榜原因是基於懷舊。他說，誰不懷念吃著油炸食物，然後吮指回味的樂趣；如果只是想吃速食，Food Club是最值得購買的。

4. Great Value

如果喜歡吃黃金玉米球（hush puppies），這不失好的選擇。麵糊有點甜，幾乎像玉米麵包，再加上又大又香的洋蔥片，口感頗富嚼勁。洋蔥又香又脆，即使有點大。Sporked建議，適合搭配炸魚條一起吃。

3. Nathan's

這家從紐約市 起家、以熱狗三明治聞名的連鎖餐廳，除了冷凍洋蔥圈，也賣沾滿起司的帶皮薯條；但依「世界知名食譜 」所製成的洋蔥圈，最適合喜歡裹麵糊而非麵包粉的粉絲，薄而脆的外層更能突顯洋蔥的風味。

2. Alexia

史特林說，當他們咬下Alexia的洋蔥圈時，體驗到溫熱的洋蔥從裹著的麵包粉中滑出的感覺；嚐起來不像其他的那麼鹹，有人建議可沾牧場沙拉醬吃，或加在三明治或漢堡中，增加爽脆口感。

1. Red Robin

這家漢堡連鎖店最出名的或許是無限供應的炸薯條，但一打洋蔥圈疊在一起，看起來像座小山，也很讓人震撼。Red Robin在超市賣的冷凍洋蔥圈，一如在店內吃的到酥脆；如果想用堆疊的洋蔥圈來讓家人驚奇，一包14盎司只需5元（各超市售價不一）。