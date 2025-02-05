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禽流感蔓延 雞蛋煮熟再吃「確保蛋白不再流淌」

記者張聲肇／即時報導
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禽流感肆虐，疾病防治中心(CDC)建議吃雞蛋最好煮熟後再吃，內部溫度達到華氏165度以上，蛋黃完全煮熟、煎蛋也不再有「流淌」的蛋白，就安全無虞。(美聯社)
禽流感肆虐，疾病防治中心(CDC)建議吃雞蛋最好煮熟後再吃，內部溫度達到華氏165度以上，蛋黃完全煮熟、煎蛋也不再有「流淌」的蛋白，就安全無虞。(美聯社)

農業部表示，禽流感病毒可能感染雞蛋，但人類吃雞蛋感染H5N1病毒株的風險很低。專家說，已經染疫的雞蛋被賣到超市的可能性很低，因為政府規定，上市的雞蛋必須清洗、消毒，病毒留在蛋殼的機率就大為降低。

再者，蛋雞一旦染疫，發病速度很快，雞農發現「病雞」，通常是成群撲殺銷毀，以免疫情擴散，因此感染病毒的雞，不待生蛋，早就病死或被撲殺了。華府獸醫公衛專家韓森(Gail Hansen)說，某一群雞中，只要發現一隻染疫，這群雞生的蛋，一般都不會流入市場。

科學界還在研究人類吃進或喝到感染禽流感病毒的東西，會不會也被感染。2024年迄今確診感染禽流感的66人，多數是接觸到死亡的染疫禽鳥所致。不過，透過食物傳染並非不可能，猴子喝了含病毒的生乳而病倒、貓攝入生乳和未煮熟的貓食而染疫死亡的案例都有。

聖朱德兒童研究醫院病毒與流感專家舒茲-雀瑞(Stacey L. Schultz-Cherry)說，「乳牛的乳頭上病毒特別多，因此未經消毒的生乳，可能含有大量的病毒」。

麻州大學食品科學副教授穆爾(Matthew Moore)說，雞蛋裡面即使有病毒殘留，數量也沒那麼多，不過沒有人詳細比較過，他不敢確定。但是他認為，即使像電影男主角洛基那樣生吃雞蛋，感染禽流感的概率「仍相當低」。

最安全的吃法還是疾病防治中心(CDC)所建議的「煮熟」後再吃，內部溫度達到華氏165度以上，蛋黃完全煮熟、煎蛋也不再有「流淌」的蛋白，就安全無虞。

約翰霍普金斯大學公衛學院環境傳染病動物學家戴維斯(Meghan Davis)說，「根本底線是烹煮得宜，根據疾防中心的建議完全煮熟的話，感染的風險極低」。

禽流感 雞蛋

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