賽百味這5種餐點 員工：最好不要點

三明治連鎖店賽百味(Subway)。路透

三明治連鎖店賽百味(Subway)風靡全球，除了相形健康的餐點，能在櫃台看著自己的餐點組裝完成也是魅力之一。不過賽百味店員卻透露，不管是製作麻煩或容易踩雷，以下5種品項是他們最不想看到顧客點的。

1. 雙倍肉丸

考量到肉丸圓滾滾的形狀，要製作一個漂亮且穩固的雙倍肉丸潛艇堡對於經驗豐富的店員來說也是個挑戰。即使成功放置好肉丸、蓋上麵包，也可能在送到結帳台裝袋時散落解體。除了店員，營養師或醫生也多半不會認可雙倍肉丸潛艇堡的想法，因此他們建議還是點單份肉丸即可。

2. 哈燒起司(SUBWAY Melt)

賽百味2021年推出了加入融化起司的新系列產品，它們在廣告照片中看起來相當誘人，不過Reddit論壇上有賽百味店員不這麼想。「因為圖片都是假廣告。訓練程序叫我把所有的起司都放在其中一側，就像普通潛艇堡一樣，賽百味官方手冊中的哈燒起司就是這樣寫的，我不懂為什麼廣告上要顯示兩側都有起司，實品並非如此。」

3. 沙拉

許多追求更健康速食選擇的消費者不願意攝入那麼多澱粉，沙拉碗便是不錯的選擇。而有人在Reddit論壇上發問：「為什麼每次我點沙拉時，賽百味店員都那麼不高興？」他得到的第一則回應似乎很合理(雖然回覆者並未說他是店員)：「實際答案是因為所有原料進店時的尺寸都是依潛艇堡製作為主，點沙拉的話店員還得多一道手續，把所有東西切成沙拉大小的塊狀。」

4. 任何含雞肉的品項

Reddit論壇還有自稱是賽百味店員的用戶開了一帖「開放提問」，裡頭透露了令人不安的資訊：賽百味的雞肉可能不如大多數其他肉類新鮮。「避開Chipotle雞肉口味、照燒雞肉口味。雞肉進入餐檯後的保質期為兩天，但這兩種肉的保質期卻給到四天，因此有時會有點臭掉。」不過原Po正面評價其他肉類，「我推薦其他任何東西，賽百味(至少我這家)的品質和日期控制非常嚴格。牛排 可能是最新鮮、最安全的。」

5. 長相不好的蔬菜

2018年一名前員工岡恩(Jessica Gunn)曾說「我們的蔬菜中大約有一半都不新鮮。我親自嚐過，它們味道和一般預期的不一樣。」不過賽百味2021年經歷重大改革，或許菜類不再是問題，但顧客仍應眼睛放亮親自把關。