我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美航空難 華府消防首長：兩機相撞事故研判無人生還

紐約州公校首放農曆新年假 華人家長：中華傳統漸獲認可

這3種被低估的魚 海鮮市場老闆：應多吃

編譯盧炯燊／即時報導
鯛魚(Porgy)。Image by Engin Akyurt from Pixabay
鯛魚(Porgy)。Image by Engin Akyurt from Pixabay

俗語說「欲吃海上鮮，莫惜腰間錢」。然而海鮮價格從來只升不降，尤其是活蝦、活蟹，若要大快朵頤真箇是「錢包大出血」。其實有些海產經常為人所忽略及低估，只要細心留意一下，未必不是既省錢又嘗鮮的好選擇。

當然對海產不大認識的消費者來說，如何選擇確是有點困難。在全美有7家海鮮市場的 Citarella，老闆古雷拉 (Joe Gurrera) 是這方面的老行尊，不妨聽聽他的意見。

他在專為美食愛好者設計及提供最新美食資訊的網站 Tasting Table 說，有三種魚是經常給人忽略但卻又是不錯的選擇，分別是鮟鱇魚(Monkfish)、鰩魚(Skate)及鯛魚(Porgy)。這些魚的稱謂，有些地方是另有叫法。

例如鮟鱇魚，又名扁鯊、琵琶魚、華臍魚等等，更有稱為窮人的龍蝦。它長著大嘴巴露出尖銳牙齒，看起來可能有點嚇人，但其肉呈珍珠白色，口感結實不鬆散，質感猶如龍蝦，讓人一試難忘。

不過古雷拉說，由於它本身的味道並不突出，在烹調時最好加上醬汁、香料，讓它盡量吸收。

他說若簡單搭配美味的番茄醬，或者用黃油煎一下再淋上檸檬汁也可以。古雷拉還有一個帕爾馬火腿包裹鮟鱇魚的食譜，絕對值得一試。

鰩魚也叫鯆魚，肉厚實、嫩滑鮮甜細膩、營養豐富、高蛋白質且低脂肪，配合濃稠的酸甜汁或咖哩汁，肉汁四溢色味俱佳。由於沒有魚刺只有一排軟骨，因此很適合西方人口味，古雷拉說愈來愈受多餐廳將它列入餐牌。

他建議自家烹調，可將鰩魚裹上少許麵粉，再用油或奶油煎一下，配合烤杏仁或榛果一起進食，有時不需要太多調味料也不錯。

至於鯛魚，也稱加吉魚、班加吉、加真鯛、銅盆魚、大眼魚，廣東人所說的「大眼雞」即是鯛魚品種之一。由於它體型較小，因此通常是整條是帶骨烹調，這對一些西方人來說不甚喜歡，但對東方人而言則是價廉物美，日本人甚至視之為上品，新鮮貨色可作刺身。

古雷拉建議，在陽光明媚的夏天日子裡，不妨烤鯛魚；若在寒冷的冬夜，就將之放入烤箱內烘烤好了。

鮟鱇魚(Monkfish)。Image by Jens Junge from P...
鮟鱇魚(Monkfish)。Image by Jens Junge from Pixabay

食譜 日本

上一則

大廚炒菜時甩鍋好帥 是實用還是噱頭？

延伸閱讀

外帶年菜避開這三地雷 剩菜要「完全復熱」防食物中毒

外帶年菜避開這三地雷 剩菜要「完全復熱」防食物中毒
吃海鮮比牛雞豬好？中醫師推3招 助年節飲食控體重

吃海鮮比牛雞豬好？中醫師推3招 助年節飲食控體重
食安堪慮 台女星吃鍋上吐下瀉5小時「離不開馬桶」

食安堪慮 台女星吃鍋上吐下瀉5小時「離不開馬桶」
水煮蛋與這4種食物 專家：不應用微波爐加熱

水煮蛋與這4種食物 專家：不應用微波爐加熱

熱門新聞

冷凍的肉類。Image by Anna from Pixabay

冷凍肉類出現這現象 不可忽略的警示訊號

2025-01-28 10:23
用對方法保存花椰菜，可以存放約兩周。（取材自unsplash.com＠Tyrrell Fitness And Nutrition）

花椰菜這樣存放進冰箱 放兩周都沒問題

2025-01-26 19:21
用對的方式保存蒜頭，才能避免快速變質。（取材自unsplash.com＠Surya Prakash）

別用塑膠袋包裝 大蒜妥善保存能延長效期風味

2025-01-25 19:55
炸魷魚。Image by martin miranda from Pixabay

這兩道海鮮料理 大廚：在餐廳不要點

2025-01-20 09:15
有一項新研究發現，衰弱程度提升與失智相關，可能在正式診斷出失智的前九年就顯現。示意圖。（圖／123RF）

新研究：這項身體變化 提早9年預警失智症

2025-01-23 12:35
Texas Roadhouse牛排館。美聯社

Texas Roadhouse這部位牛排 美食達人：值得花的每分錢

2025-01-22 09:49

超人氣

更多 >
賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻

賀錦麗在南加華資超市購物 一舉動被罵翻
不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體

不斷更新／64人小型客機與直升機相撞墜毀 河中已撈出18具屍體
賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光

賈玲復胖了？「增胖激瘦」不喊苦 下部作品曝光
「射鵰」扮歐陽鋒 梁家輝生涯解鎖第3位絕世高手

「射鵰」扮歐陽鋒 梁家輝生涯解鎖第3位絕世高手
DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據

DeepSeek盜用訓練模型？OpenAI稱已掌握證據