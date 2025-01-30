這3種被低估的魚 海鮮市場老闆：應多吃

鯛魚(Porgy)。Image by Engin Akyurt from Pixabay

俗語說「欲吃海上鮮，莫惜腰間錢」。然而海鮮價格從來只升不降，尤其是活蝦、活蟹，若要大快朵頤真箇是「錢包大出血」。其實有些海產經常為人所忽略及低估，只要細心留意一下，未必不是既省錢又嘗鮮的好選擇。

當然對海產不大認識的消費者來說，如何選擇確是有點困難。在全美有7家海鮮市場的 Citarella，老闆古雷拉 (Joe Gurrera) 是這方面的老行尊，不妨聽聽他的意見。

他在專為美食愛好者設計及提供最新美食資訊的網站 Tasting Table 說，有三種魚是經常給人忽略但卻又是不錯的選擇，分別是鮟鱇魚(Monkfish)、鰩魚(Skate)及鯛魚(Porgy)。這些魚的稱謂，有些地方是另有叫法。

例如鮟鱇魚，又名扁鯊、琵琶魚、華臍魚等等，更有稱為窮人的龍蝦。它長著大嘴巴露出尖銳牙齒，看起來可能有點嚇人，但其肉呈珍珠白色，口感結實不鬆散，質感猶如龍蝦，讓人一試難忘。

不過古雷拉說，由於它本身的味道並不突出，在烹調時最好加上醬汁、香料，讓它盡量吸收。

他說若簡單搭配美味的番茄醬，或者用黃油煎一下再淋上檸檬汁也可以。古雷拉還有一個帕爾馬火腿包裹鮟鱇魚的食譜 ，絕對值得一試。

鰩魚也叫鯆魚，肉厚實、嫩滑鮮甜細膩、營養豐富、高蛋白質且低脂肪，配合濃稠的酸甜汁或咖哩汁，肉汁四溢色味俱佳。由於沒有魚刺只有一排軟骨，因此很適合西方人口味，古雷拉說愈來愈受多餐廳將它列入餐牌。

他建議自家烹調，可將鰩魚裹上少許麵粉，再用油或奶油煎一下，配合烤杏仁或榛果一起進食，有時不需要太多調味料也不錯。

至於鯛魚，也稱加吉魚、班加吉、加真鯛、銅盆魚、大眼魚，廣東人所說的「大眼雞」即是鯛魚品種之一。由於它體型較小，因此通常是整條是帶骨烹調，這對一些西方人來說不甚喜歡，但對東方人而言則是價廉物美，日本 人甚至視之為上品，新鮮貨色可作刺身。