紐約第一手工起司蛋糕 老饕曝「甜度剛好」：每次經過必買

網友分享紐約最好吃起司蛋糕。（取材自小紅書Eileen's Special Cheesecake@Instagram）

在紐約，甜品愛好者必訪的傳統手工起司蛋糕店——Eileen's Special Cheesecake，以其純手工製作與濃郁口感征服了無數味蕾。這家創立於1974年的甜點店，近五十年來始終如一堅持傳統製作工藝，成為了當地居民與遊客心中的經典地標。網友大讚「每次經過都要買」，將其譽為「紐約最好吃的傳統手工Cheesecake」。

根據華人 網友在小紅書 分享的體驗，每次經過這家店，都會忍不住停下來購買他們的起司蛋糕，稱其為「紐約Soho最好吃的傳統手工製作cheesecake」。Eileen's Special Cheesecake以細膩綿密的口感與適度的甜度見長，無論是原味、草莓還是其他口味，都能讓顧客一試成主顧。

店鋪位於紐約Cleveland Place 17號，外觀擁有復古風格的招牌設計，吸引了大量遊客駐足拍照。不僅如此，Eileen's也被譽為「紐約的甜品傳奇」，吸引了許多名人與美食達人光顧。

其他人留言「這家是真好吃啊啊不甜」、「我也喜歡這家！我的寶藏店」、「真的好好吃到紐約沒對手！以前總是下課溜達過去買國內根本吃不到這種」、「好想吃，可惜我在波士頓 」、「我也很喜歡這家」。不過也有人推薦其他店家，留言「我個人覺得沒有很好吃，比較起來我會推薦Mah Ze Dahr」、「旁邊的pizza也不錯」、「對不起cheesecake 我只吃S & S Cheesecake Inc.」。