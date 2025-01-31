我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

舊金山安裝33個超速攝影機 民眾小心被開罰單

業界第1 好市多3月起時薪調高至32元

加入這兩物 起司通心粉就是營養美味早餐

世界新聞網／輯
加入蛋和早餐肉或培根，起司通心粉也能變身美味早餐。起司通心粉示意圖。（取材自unsplash.com@Leanna Myers）
加入蛋和早餐肉或培根，起司通心粉也能變身美味早餐。起司通心粉示意圖。（取材自unsplash.com@Leanna Myers）

起司通心粉是一道經典且受歡迎的菜餚，因為它不僅美味，吃了之後身體和心理都能獲得滿足；Daily Meal報導，這道人氣料理不只能當午餐和晚餐，只要加蛋和早餐肉，不管是用瓦斯爐還是烤箱製作這道料理，它都能瞬間搖身一變成為早餐霸主。

首先，就像平常一樣在爐子上開始煮起司通心粉，但會和通心粉一起加入醬汁的，可能是煎得焦脆捲曲的培根、火腿切片或香腸，甚至也可以考慮煙燻鮭魚；白醬醬汁就用切達起司，如果想做大膽嘗試，可嘗試加入傑克辣椒乾酪、帕馬森起司或格魯耶爾起司（Gruyère）。

接下來是蛋，可以先用水煮或用煎的，起司通心粉完成及盛盤後放在上面，也可以打蛋後把蛋液倒進煎鍋，和起司通心粉一起拌炒。可以讓蛋黃呈現果醬般的黏稠口感，這會讓你在吃的時候每一口都有奶油般的滑順口感，不過若不敢或不喜歡吃液體或果醬口感的蛋黃，就煮到全熟或是打散成蛋花拌炒也行。

如果是用烤箱煮起司通心粉，可以在麵上打顆蛋後放在鑄鐵鍋中烤，若用空間更多的砂鍋，可以在放進烤箱前在上面放幾顆水波蛋，但若怕蛋烤過口感欠佳，就在盛盤後再放上蛋也行。

在上面放了蛋、培根的黏糊糊起司通心粉上桌前，可以加上幾片薯餅、烤過的麵包丁，再灑上貝果調味料，這樣可以增加風味和口感。若想讓起司通心粉色彩繽紛，可以灑上蝦夷蔥或蔥，特別是配料選擇煙燻鮭魚的人，它們吃起來非常搭。

料理食譜

上一則

Trader Joe's「番茄湯」懶人美食首選 老饕曝4食譜：回購率第一

延伸閱讀

6種雙拼作法 北美華人分享好市多貝果簡易食譜

6種雙拼作法 北美華人分享好市多貝果簡易食譜
華人強推紐約這家古早味蛋糕 趁熱吃奶香味四溢

華人強推紐約這家古早味蛋糕 趁熱吃奶香味四溢
好市多迎春節變身亞洲美食天堂 這款小籠包獲食客好評

好市多迎春節變身亞洲美食天堂 這款小籠包獲食客好評
過年最愛哪道年菜？ 眾人點名這1項：日本人也超愛

過年最愛哪道年菜？ 眾人點名這1項：日本人也超愛

熱門新聞

冷凍的肉類。Image by Anna from Pixabay

冷凍肉類出現這現象 不可忽略的警示訊號

2025-01-28 10:23
用對方法保存花椰菜，可以存放約兩周。（取材自unsplash.com＠Tyrrell Fitness And Nutrition）

花椰菜這樣存放進冰箱 放兩周都沒問題

2025-01-26 19:21
鯛魚(Porgy)。Image by Engin Akyurt from Pixabay

這3種被低估的魚 海鮮市場老闆：應多吃

2025-01-30 09:09
網友分享2024年在好市多(Costco)買到的最佳清潔布品牌。好市多示意圖。(美聯社)

網讚好市多這品牌清潔布最好用 內行人透露1招秒變新

2025-01-29 19:55
用對的方式保存蒜頭，才能避免快速變質。（取材自unsplash.com＠Surya Prakash）

別用塑膠袋包裝 大蒜妥善保存能延長效期風味

2025-01-25 19:55
好市多新品小籠包獲得好評。（取材自小紅書@灣區女工）

好市多迎春節變身亞洲美食天堂 這款小籠包獲食客好評

2025-01-24 19:55

超人氣

更多 >
4星座寧願上班也不愛休假 他把辦公室當生活避風港

4星座寧願上班也不愛休假 他把辦公室當生活避風港
返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍

返鄉搭機免費升等？川普出動軍機遣返移民 成本是頭等艙機票5倍
馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命

馬斯克手下欲插手政府撥款 代理財長辭職…上周才獲任命
王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒

王菲驚爆雙親過世 親哥也往生 至親只剩兩女兒
空難震撼美滑冰界 菁英選手、社群知名小姊妹都喪生

空難震撼美滑冰界 菁英選手、社群知名小姊妹都喪生