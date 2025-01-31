加入這兩物 起司通心粉就是營養美味早餐

加入蛋和早餐肉或培根，起司通心粉也能變身美味早餐。起司通心粉示意圖。（取材自unsplash.com@Leanna Myers）

起司通心粉是一道經典且受歡迎的菜餚，因為它不僅美味，吃了之後身體和心理都能獲得滿足；Daily Meal報導，這道人氣料理不只能當午餐和晚餐，只要加蛋和早餐肉，不管是用瓦斯爐還是烤箱製作這道料理，它都能瞬間搖身一變成為早餐霸主。

首先，就像平常一樣在爐子上開始煮起司通心粉，但會和通心粉一起加入醬汁的，可能是煎得焦脆捲曲的培根、火腿切片或香腸，甚至也可以考慮煙燻鮭魚；白醬醬汁就用切達起司，如果想做大膽嘗試，可嘗試加入傑克辣椒乾酪、帕馬森起司或格魯耶爾起司（Gruyère）。

接下來是蛋，可以先用水煮或用煎的，起司通心粉完成及盛盤後放在上面，也可以打蛋後把蛋液倒進煎鍋，和起司通心粉一起拌炒。可以讓蛋黃呈現果醬般的黏稠口感，這會讓你在吃的時候每一口都有奶油般的滑順口感，不過若不敢或不喜歡吃液體或果醬口感的蛋黃，就煮到全熟或是打散成蛋花拌炒也行。

如果是用烤箱煮起司通心粉，可以在麵上打顆蛋後放在鑄鐵鍋中烤，若用空間更多的砂鍋，可以在放進烤箱前在上面放幾顆水波蛋，但若怕蛋烤過口感欠佳，就在盛盤後再放上蛋也行。

在上面放了蛋、培根的黏糊糊起司通心粉上桌前，可以加上幾片薯餅、烤過的麵包丁，再灑上貝果調味料，這樣可以增加風味和口感。若想讓起司通心粉色彩繽紛，可以灑上蝦夷蔥或蔥，特別是配料選擇煙燻鮭魚的人，它們吃起來非常搭。