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Trader Joe's「番茄湯」懶人美食首選 老饕曝4食譜：回購率第一

世界新聞網／輯
網友分享番茄湯食譜。（取材自小紅書@愛吃噠啵油）
網友分享番茄湯食譜。（取材自小紅書@愛吃噠啵油）

美國知名連鎖超市Trader Joe's推出的「番茄與烤紅甜椒湯」成為番茄湯愛好者的最愛，獲得網友一致好評，被譽為「回購率第一名」的高CP值好物。這款番茄湯售價3.5美元，容量達946毫升，風味濃郁、酸甜適中且口感順滑，具備多樣的創意吃法，是懶人族群的最佳料理輔助。

一名華人網友在小紅書貼文，分享Trader Joe's番茄湯的四種做法，包括第一，直接製作湯品，不需額外調味，僅需依個人喜好稀釋，加入魚片、豆腐、蔬菜等食材，即可快速煮出番茄湯、番茄奶油湯等美味佳餚。

第二，宵夜湯麵料理，簡單將番茄湯作為湯底，煮麵或粉類，即成為宵夜良伴，特別適合在寒冷夜晚快速解饞。

第三，提升番茄料理風味，可作為番茄醬的替代品，增添番茄炒蛋、番茄燉牛腩等菜品的濃郁風味，使湯汁更加濃稠順口。

第四，火鍋湯底，加入適量水稀釋即可作為番茄火鍋湯底，省去購買專用火鍋底料的步驟，輕鬆享受濃郁番茄火鍋風味。

該網友表示，這款番茄湯除經典口味外，還有Creamy（奶香版）與Low Sodium（低鈉版）等選擇，可滿足不同口味需求的消費者。

其他網友也紛紛表示，這款番茄湯是「料理必備神器」，從湯品到主食皆可輕鬆應用，是忙碌日常中的絕佳輔助。無論是熱愛番茄風味的饕客，還是喜歡快速上桌的懶人族，都能用它製作出一桌美味佳餚。

有人留言「打開了新世界！我一直都用那個雞湯煮火鍋的！沒想到這個居然還可以煮火鍋」、「我今天剛用來涮火鍋，很好吃」、「感謝你提供的這個做菜靈感，太棒了」、「太方便了吧，番茄腦袋必須囤」。

Trader Joe's 小紅書 料理食譜

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