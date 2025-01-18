6種雙拼作法 北美華人分享好市多貝果簡易食譜

網友分享六種貝果雙拼。（取材自小紅書@瑪麗在加拿大）

貝果成為不少人早晨的幸福選擇，好市多 (Costco )的貝果憑藉實惠價格和豐富口味贏得大批粉絲，多達六種風味選擇，特別是藍莓和原味貝果，因其用料實在、口感紮實，備受推崇。藍莓貝果單吃已經美味，而原味貝果則成為創意搭配的理想基底，可變化出各式美味早餐，滿足多樣化需求。

有北美華人網友在小紅書 貼文分享她的「貝果雙拼早餐」創意，並指出每天早晨都因這些豐富多樣的貝果搭配而充滿期待。她介紹了幾款獨具特色的組合，從甜口到鹹香交融，層次感十足。例如將酪梨與香蕉搭配太陽蛋和烤腸，呈現出滑順與鹹香的完美融合；番茄和厚蛋燒火腿結合，則帶來酸甜與鹹香的鮮明對比。還有草莓和藍莓搭配培根滑蛋，形成既營養又充滿活力的口感體驗。

此外，她特別推薦蝦仁滑蛋與酸奶芒果的組合，營造出異國風味的早餐享受，而青提(葡萄)與藍莓搭配酪梨泥和培根粒，則在鹹甜之間創造了豐富的層次感。無論是果香四溢還是鹹香濃郁，每一種組合都呈現了貝果的百變魅力。

為了保持貝果的最佳風味，她建議購回後可將一部分冷凍保存，另一部分常溫存放，方便隨時取用。回烤3分鐘即可恢復外酥內軟的口感，搭配準備好的食材，輕鬆完成一頓充滿儀式感的早餐。

Costco 的貝果不僅價格實惠，也為早餐帶來了無限創意和可能性，成為麵包愛好者們的早晨能量來源。其他人留言「也太會做了」、「擺的也太精緻了」、「乾啃我都能啃的很開心」、「好有食慾」。