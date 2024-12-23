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韓式泡麵加1蔬菜美味升級 老饕曝「韓國人親教食譜」

世界新聞網／輯
韓國多款泡麵品牌聞名全球各地。（中央社）
韓國多款泡麵品牌聞名全球各地。（中央社）

韓劇中的角色經常吃泡麵當作正餐或宵夜，隨著韓劇風靡全球，韓國多款泡麵品牌可說是聞名各地。有內行人透露「韓國人指導煮泡麵」的方法，還有網友直呼「放了蘇子葉的泡麵」非常美味。

近日有中國網友在社群平台小紅書分享對韓國泡麵的驚艷體驗，表示看韓劇中頻繁出現的拉麵場景後，決定親自嘗試。這位網友指出，加入蘇子葉（又稱芝麻葉、紫蘇）的韓國金拉麵讓她彷彿「發現新大陸」，讚不絕口地推薦給大家，直呼美味程度超乎想像，並強烈建議其他人也要試試這種韓式拉麵吃法。

隨後，另一位網友分享了自己從韓國人那裡學到的煮拉麵秘訣。根據這位網友的描述，煮麵時冷水階段先加入洋蔥、豆芽和粉料包，蓋上蓋子煮沸，水開後再放入拉麵煮熟，這樣煮出來的辛拉麵口感與風味絕佳。該網友稱這是他吃過「最好吃的辛拉麵」，許多網友也表示將嘗試這種韓式煮麵法，期待還原韓劇中的美味瞬間。

還有其他網友紛紛留言「特別好吃，安城湯麵也好吃」、「看起來很有食慾」、「熱拉麵！我的最愛」、「我看韓劇彈幕說，韓國吃拉麵吃不膩是因為油很少」、「我在韓國街頭小店吃的拉麵呀年糕啥的真的都是驚艷級好吃，在國外韓國人開的店裡也根本吃不到那種感動，其實一個國家的美食真的要去了本地才能吃到真正味道」。

也有人說「這款泡麵確實好吃，得煮著吃。我通常不知道吃啥的時候，就來上兩包」、「韓國拉麵和國內的泡麵確實不太一樣，麵比較筋道，沒有油包，以前很愛吃，現在為了健康吃的少了」。

泡麵 韓劇 小紅書 料理食譜

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