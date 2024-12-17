這9種甜點 烹飪專家：上高級餐廳絕不要點

切片甜點。Image by Дарья Яковлева from Pixabay

對多數人來說，在高級餐廳享用甜點，象徵用餐的完美句點；雖然看似萬無一失，但也別誤以為所有甜點都是一樣的。美食網站Tasting Table報導，有幾道甜點因不新鮮或根本不值得，最好別踩坑。

糕點廚師兼烹飪書籍作者克萊恩（Saura Kline）在接受Tasting Table訪問時分享了對餐廳甜點應注意的事，以及哪些是她自己絕對不會點的。

1. 切片甜點：這包括蛋糕、派與起司蛋糕等，克萊恩說，這些甜點在切片後可能會保存一個星期以上，或是在前一天烤好，以便切片端上桌。如果吃過餐廳有點不新鮮的蛋糕，現在知道原因了。

2. 舒芙蕾（Soufflé）：不要點的原因並非品質有問題，而是它們需要約30分鐘的準備時間。克萊恩指出，它必須在上桌前才烤熟，否則會完全塌陷。如果期待用餐後很快就能吃到甜點，舒芙蕾可能不適合；除非在一開始便先點好，讓廚師有時間準備。

3. 無麵粉巧克力蛋糕：這種蛋糕只有在新鮮烘焙下才好吃，但通常都非如此。對餐廳來說，最容易的是提前大量製作、預先切片。克萊恩說，如果不立刻吃，口感與濕潤度都會大為失色。

4. 不含牛奶 的冰淇淋：乳糖不耐症者通常會選擇不含牛奶的冰淇淋，而非簡單的冰沙。但克萊恩建議，在高級餐廳，冰沙會比無牛奶冰淇淋更美味；廚師常會自己製作，且隨季節有各種選擇。

5. 無麩質甜點：餐廳不僅需要找到適合的麵粉，且通常很難做出可口的無麩質甜點。克萊恩說，不妨嘗試蛋奶凍類的甜點，例如焦糖布丁、鮮奶油布蕾，比起使用無麩質麵粉製作的甜點，它們更容易入味。

6. 烤棉花糖巧克力夾心餅（S'mores）：這種美國人喜愛在家自製或露營時必吃的甜點，是克萊恩絕對敬謝不敏的，她說，這個超級簡單的甜點，會減少在外享用的滿足感，且在營火上或家中現烤的，才是最好吃的。

7. 華麗的甜點：克萊恩指出，在桌邊將熱巧克力醬淋在球狀巧克力上的甜點，永遠只是噱頭，底下的部分通常不會那麼好吃；顧客花在服務生表演的費用，也遠高於食物本身。

8. 冰淇淋：雖然並非要百分之百地避免這個選項，但克萊恩提醒，首先要注意菜單上是否註明是餐廳手工自製，還是從超市買來的市售品牌。她表示，如果去的餐廳以美味的冰淇淋聞名，就大可放心點它了。

9. 過季甜點：好的餐廳會根據季節輪換菜單，例如在秋天會看到許多南瓜甜點，盛夏時有經典的水蜜桃烤布樂（cobbler），九月有新鮮的蘋果派；如果想在嚴冬點一份草莓餡餅，吃到的可能是果醬而非新鮮水果。