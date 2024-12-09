吃壽司容易犯的錯誤 日本廚師指出這幾項

壽司。Image by Oleksandr P from Pexels

日本 料理在世界各地越來越受歡迎，奧蘭多知名主廚兼壽司專家藤永祐一（Yuhi Fujinaga）提到幾個原因，他表示，相較於較重口味、油膩的食物，現在更多人喜歡清淡、健康的選擇；其次，物流發達使得從日本和世界各地進口新鮮魚類變得更為容易。

美食評論網站The Takeout報導，儘管可以在家自在大啖壽司，但藤永認為這種較為高雅的用餐體驗，仍有些要遵守的規範。以下是他指出在享用壽司時需避免的錯誤。

先點重口味的食物

如果在吃壽司前先吃較重口味的食物，味蕾可能會吃不消，藤永說，魚的味道非常微妙，為了感受那份味道，不要先品嘗較重和較辣的餐點。想讓壽司體驗更完美，可先從清淡的白魚開始，然後再吃較肥的紅魚，玉子燒則是絕佳的收尾。

懷疑壽司師傅的建議

在餐廳點壽司時，除了自己最熟悉、喜愛的口味，不妨也聽聽來自櫃檯後方的建議。藤永說，信任他們，大膽說出「Omakase」（交給你了）。他表示，壽司師傅以挑選最好的食材為榮，所以相信他們的專業知識是最好的方法。

上桌後等太久才吃

藤永提醒，壽司應在上桌後立即食用，如果放置太久，米飯和魚肉都會變乾，且溫度也會影響口感。對日本人來說，壽司並非真正的日常主食，只會在特別的晚餐或場合中出現，所以絕不該被冷落在餐桌上，「最好立即開吃」。

點清酒搭配壽司

清酒不一定適合壽司的原因之一是，兩者都是米製品，搭配生魚片或許比較平衡。藤永指出，許多香檳都能與壽司完美搭配，但要視個人喜好而定；雖然綠茶或啤酒也是常見的佐餐飲料，但與魚類搭配得宜的葡萄酒最適合。

該用筷子還是用手

如果用筷子來夾握壽司，可能會冒著飯粒散開的風險，而用手則能夠更靈活取食。藤永說，壽司最好用手拿來吃，除非上面有生魚片要沾芥茉與醬油；多數餐廳都會提供擦手巾，讓客人擦淨雙手。

沒有一口吃下

藤永表示，技術高超的廚師會製作一口就能吃完的壽司，通常每塊使用15克米飯。吃握壽司時，應整個放入口中，讓米飯與魚肉慢慢分解，同時細細品嘗其中風 味。一口吃下的另一原因是，好的壽司只是和醋飯輕輕壓在一起，很容易散開。

過度使用醬油

藤永指出，經驗豐富的壽司吧會在提供握壽司時，刷上適量的醬油；如果將壽司浸在醬油中會扭曲原本的風味，甚至「侮辱」廚師的創作。如果要沾點醬油，也只要沾有魚或紫菜的那一面。

沾上過多芥末

芥末是用來消滅生魚片的細菌，也可適量以它來提升魚的味道；但如過量，則會完全掩蓋壽司的其他部分。藤永說，較肥的魚會搭配較多的芥末，而較瘦的魚則需減少用量，有經驗的廚師會在端上桌前適度調整。許多人會把醬油與芥末攪在一起，藤永說，他的一般原則是絕不要把醬油和芥末混在一起，除非是要倒在散壽司上。

壽司加上醃漬 薑片

藤永說，醃漬薑片是用來在兩口壽司之間清除味覺用的，而非放在壽司上一起吃下。在不同的壽司之間吃上一片薑，有助味蕾清除醬汁、魚肉味或油膩感，能更好地分辨新的味道。薑與壽司搭配一起的另一個原因是，可舒緩腸胃，尤其是對不習慣吃生魚的人。