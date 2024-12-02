這6品牌咖啡 達人指明不推薦的理由

咖啡。Image by Ylanite Koppens from Pixabay

在追求一杯完美的咖啡 的過程中，知道該避免哪些品牌，跟知道要尋找哪些品牌，同樣重要。食譜 網站Mui Kitchen撰稿人阿維拉(Marian Avila)將在這篇文章中，將深入探討從品質到道德等因素，告訴你有哪些咖啡品牌，最好別碰。

1. Folgers

曾經是美國咖啡文化象徵的Folgers，其聲譽因一系列可疑的行為而受損。 Folgers 以其預磨咖啡而聞名，但因缺乏有機的選擇，引發消費者對其咖啡新鮮度和品質的擔憂；該品牌缺乏永續性認證，也讓人們對該品牌在道德採購和生產方法上的承諾產生懷疑。

2. Death Wish Coffee

Death Wish Coffee有著極高的咖啡因含量，與咖啡界反其道而行，並可能因此讓該品牌流失消費者；雖然它以使用美國農業部(USDA)有機公平貿易豆而自豪，但這些豆子的來源卻不透明；該品牌主要使用阿拉比卡(Arabica)和羅布斯塔豆(Robusta)的混合物，與阿拉比卡相比，後者的品質通常被認為較差。同時，也有消費者指出，Death Wish Coffee的全豆咖啡有太油膩的問題，會對標準家用研磨機帶來問題。再加上高額的價格，讓消費者對其是否物有所值抱持懷疑。

3. Green Mountain Coffee

綠山咖啡品質的下降，可以追溯到其收購以及隨後公司營運方向的轉變；該公司最初是以其獨立、高品質的咖啡而聞名，但在被 JAB Holding收購後，其重點則轉向了削減成本和大規模生產。

4. Yuban

Yuban會失去消費者青睞，主要是因為配方的改變；該品牌曾因使用100%哥倫比亞咖啡豆而聞名，現在卻將其配方改成未指定拉丁美洲地區的羅布斯塔咖啡豆和阿拉比卡咖啡豆混合。

5. Nescafé 雀巢

儘管雀巢在全球擁有巨大的影響力，但它仍面臨重大問題；該品牌不提供經過認證的有機咖啡，而且其產品可能含有化學物質和黴菌，這幾點都讓消費者深感擔憂；儘管雀巢害環保組織建立了合作關係，但卻因為缺乏對實踐有機的重視而黯然失色。

6. Kirkland Signature 柯克蘭

柯克蘭是好市多 (Costco)的自有品牌，儘管它以極具吸引力的價格提供各種咖啡產品，但Kirkland Signature的咖啡，因為其咖啡豆原產地的不透明性而引發了爭議。