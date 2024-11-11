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泡麵變豪華還營養滿分 天冷來煮這道肥牛酸湯麵

世界新聞網／輯
網友分享番茄肥牛酸湯麵食譜。（取材自小紅書）
網友分享番茄肥牛酸湯麵食譜。（取材自小紅書）

簡單料理來了！網友分享「番茄肥牛酸湯麵」食譜，只要十分鐘的時間就能上菜，同時還能一次吃到肉、青菜、雞蛋，可說是營養滿分。其他人看完教學直呼「隔著螢幕看都想流口水了！」

一名網友在小紅書發布一支影片分享「番茄肥牛酸湯麵」食譜，首先將肥牛肉片下鍋，接著加入料酒將肉煮熟，接著將水瀝乾撈出牛肉，另外起鍋待油熱後加入番茄碎，炒一炒番茄再加入兩勺生抽（醬油）、半勺蠔油、適量清水，待水煮開後加入泡麵，同時陸續加入肥牛、煎蛋、青菜，最後撒上蔥花，只要十分鐘就能搞定。

原PO表示，「超開胃番茄肥牛酸湯麵，好吃到原地開店，天冷來一鍋肥牛酸湯麵不要太滿足，做法超簡單，快去試試吧」。

其他人紛紛留言「看起來好吃啊」、「餓了」、「隔著螢幕都好香啊」、「我能端走嗎」、「看著真好吃」、「好簡單！」、「可以去你家蹭口飯吃嗎？」、「給我吃一口！已流口水」、「大半夜的好罪惡」、「想吃這個肉」。

還有人羨慕的哀嚎「減肥看到這個真的想原地去世」、「太香了好饞」、「這一鍋都是我愛吃的」、「怎麼看著人家煮什麼麵都是好吃的」、「我滴媽呀，泡麵的神仙吃法」、「剛好還沒吃午餐！一碗端走」、「大晚上看到餓死了，本來就餓」、「做的比較精緻」、「主要是手殘」。

食譜 小紅書

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