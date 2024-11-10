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料理好市多牛肋排2道食譜 免吸油煙又簡單上菜

世界新聞網／輯
網友分享兩道菜的食譜。（取材自小紅書）
網友分享兩道菜的食譜。（取材自小紅書）

美國物價驚人，因此多數人都會選擇在家開伙準備三餐。有在當地生活的網友分享，他利用好市多Costco）販售的牛肋排做成兩道菜色，包括清燉牛排及西紅柿（番茄）燉牛排，兩道菜的烹煮過程都不會產生油煙，只需要高壓鍋輔助就能出鍋，相當簡單又美味。

一名網友在小紅書發文表示，每次到好市多逛街必買牛肋排，可以跟蘿蔔一起燉煮，味道相當不錯，也可以搭配西紅柿、馬鈴薯等，都非常下飯。

他在影片中分享兩道菜的食譜，首先是清燉牛排，先將牛排用水煮過，輕微浮出肉沫就可以撈出再清洗乾淨備用，接著將牛排放入高壓鍋內，加入提前煮過的白蘿蔔，先煮過白蘿蔔可以有效去除蘿蔔腥味，再加入水、鹽、少許醬油，高壓鍋轉20分鐘，趁此時調符合自己口味的醬汁。可搭配牛肉一起享用，整體食材非常簡單，湯頭喝起來很清爽，蘿蔔跟牛肉相當搭，配上醬汁口味更上一層樓。

第二道菜是西紅柿（番茄）燉牛排，在高壓鍋內放入牛肉、番茄、洋蔥，加入生抽及一點點的老抽，再加入開水，高壓鍋轉20分鐘，等到牛肉變得軟爛脫骨就可享用，也可以搭配馬鈴薯，解膩的番茄加上軟爛的馬鈴薯，再加入香菜，是道沒有油煙又很簡單的菜色。

其他人留言「我煮好湯再拿出來撒燒烤粉烤著吃」、「太香了好饞」、「亂燉放進壓力鍋，簡單」、「電飯鍋Slow cook三小時，也很方便」、「壓力鍋壞了，我就鑄鐵鍋慢慢燉吧」，但也有人說「太油了，我做過一次，好多的油」。

好市多 食譜 小紅書 Costco

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