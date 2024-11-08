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雞肉醃料 烹飪專家：常被倒掉的酸黃瓜汁最好用

編譯周靜芝 / 即時報導
烤雞肉。Image by -Rita-👩‍🍳 und 📷 mit ❤ from Pixabay
烤雞肉。Image by -Rita-👩‍🍳 und 📷 mit ❤ from Pixabay

將雞肉醃漬，能大大提升口感與風味，儘管是個簡單的步驟，卻需事先準備；喜歡即興而為的烹飪者，可能沒有足夠食材或時間來製作醃料汁。幸好有個取巧的捷徑，就是利用常會被倒掉的酸黃瓜汁（pickle juice）。

美食網站Tasting Table報導，酸黃瓜汁之所以有效，是因為它含有許多與傳統醃料汁配方相同的成分，例如鹽、糖和水；有些會加入整顆胡椒粒和月桂葉、增添辛香味，還有切碎的洋蔥、木本香草，讓料汁更具風味與綠意。超市賣的酸黃瓜汁所加的香料，如芫荽籽、芥末籽和小茴香，還會讓醃料汁充滿鮮味。這些香料長時間浸泡在甜、鹹的液體中，讓醃料汁更具特色與層次，且不需預先煮沸。

首先，將剩餘的酸黃瓜汁倒在待醃漬的雞肉上，直到淹沒雞肉，然後放入冰箱中醃一晚。準備烹調時，取出雞肉、拍乾水分，接著依照料理程序烘烤。

Tasting Table指出，如果想醃一整隻或對半剖開的雞，可以將幾罐酸黃瓜汁混合，加入切碎的酸黃瓜增加風味；需要的話，還可加入更多的水、少許鹽和糖。或者，在燒烤雞肉前，將酸黃瓜汁與少許酪乳（buttermilk）混合，酪乳的酸度也會軟化肉質，由裡至外增加軟嫩多汁的口感。

醃雞肉前，可將雞皮劃開，讓料汁能滲透入雞肉，保持嫩滑，避免雞肉烘烤時過熟變柴，並能節省烘烤時間。此外，在雞肉上撒些濃郁的鹹味起司，或用橄欖搭配馬鈴薯、青豆，便可做出地中海風味的烤雞料理。

醃漬

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