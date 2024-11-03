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盒飯物超所值 華人點名Whole Foods超市4款必吃

世界新聞網／輯
網友分享Whole Foods超市美食。示意圖，非新聞當事者。(路透)
網友分享Whole Foods超市美食。示意圖，非新聞當事者。(路透)

全食超市（Whole Foods Market）是一間食品超級市場連鎖店，作為美國農業部認證的有機食品雜貨商，該連鎖店以其有機產品而聞名。有在美華人網友大讚在全食超市買到的食物「太好吃了！」他分享三奶蛋糕、提拉米蘇、盒飯、牛奶都非常美味，尤其是盒飯只要15美元，內容物包含魚、雞、咖哩飯等，讓他直呼超值。

一名網友在小紅書上貼文表示，「whole foods太好吃了，跟著小紅書還是沒錯！已經愛上猴父子了」，他表示，三奶蛋糕名不虛傳，好吃死了，奶控必買；提拉米蘇也很好吃，不是很甜；盒飯也太好吃了，還很豐富，一盒15美元，很超值，裡面有魚肉、雞肉、椰香咖哩飯、米飯；牛奶非常濃郁，喝起來像是無糖冰淇淋，也很像是酸奶。

其他人留言「蛋糕我們一家人都很喜歡吃。大盒的比較合算。我記得小盒子是$5+， 大盒是$13+， 大很多」、「超好吃今天才買」、「wholefood的紅絲絨蛋糕跟草莓蛋糕也很好吃！提拉米蘇是我的最愛，但疫情後縮水好多」、「提拉米蘇很好吃！不甜」、「我也超愛三奶蛋糕。」。

不過也有人說「好吃是好吃，真的是甜到我一個星期後還記得那個齁，感覺害怕」、「非常一般，我不知道為什麼那麼多人吹！」、「三奶那種濕噠噠還特別齜甜的口感，感覺一年只能吃一次，多一次都會膩住」。

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