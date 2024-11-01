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留學生挑戰紐約一日三餐只花20美元 這頓太超值有5食材

世界新聞網／輯
留學生挑戰在紐約花20美元解決三餐。（取材自小紅書）
留學生挑戰在紐約花20美元解決三餐。（取材自小紅書）

美國工資高同時物價驚人，在當地生活若三餐全是外食，對經濟將是一大負擔。一名紐約留學生挑戰只花20美元解決一日三餐，一天吃下來雖然成功填滿肚子，不過吃的都是便宜的食物，營養也非常不均衡，令其他人直呼「果然，便宜的只有碳水」。

一名華人網友在小紅書分享，他是一名在紐約的留學生，眾所周知紐約生活成本很高，一小時的時薪就至少達20美元，因此他挑戰利用20美元，在當地解決一日三餐。

首先早餐他選擇當地一家便宜的早餐店，花了9美元吃到兩個煎蛋、馬鈴薯、兩塊麵包、咖啡、柳橙汁，種類豐富，他直呼相當划算。午餐來到當地唐人街的「西關腸粉王」，他花2.5美元買了一份腸粉，加稅金共3美元，他到附近公園享用，並表示，份量足夠填飽肚子，麵也很軟、很入味。

至於晚餐，他選擇在兩個地方買齊，他首先來到路邊的餐車，花了4美元買熱狗，用料十足，接著到披薩店花3美元買兩塊披薩加一瓶水，起司呈現半融化的狀態，沒有偷工減料。他最後總結，整體而言挑戰成功，不過吃的都是便宜的食物。

其他人留言「沒有蔬菜，營養不全面，在中國五十塊一天，能吃的差不多」、「9美元早餐，相當於63元人民幣，就吃兩個雞蛋，土豆，麵包，要是在中國，63元吃早餐會很豐盛的」、「果然，便宜的只有碳水」、「其實看什麼地方，去廣東早茶店也吃不到什麼」、「Costco的熱狗才1美元誰會去餐車買熱狗」、「你早餐還沒算小費」、「自己做，平均每天也得20美元」。

留學生 華人

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