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鮭魚營養又美味 但可以每天吃嗎

編譯周芳苑／即時報導
鮭魚。Image by cattalin from Pixabay
鮭魚。Image by cattalin from Pixabay

國家漁業研究所(National Fisheries Institute)調查發現，在美國，蝦是唯一魅力更甚鮭魚的海鮮，如果只談論魚類，鮭魚最受歡迎，美味又營養，但專家提醒要適量食用。

鮭魚的腥味比其他魚少，而且可用多種方法烹製，烤、炸、烘、水煮、炒或熏都很美味，註冊營養師古德森(Amy Goodson)說，在壽司、生魚片和酸橘汁醃魚中，鮭魚還可生吃。

不僅如此，鮭魚被視是最有營養的魚類之一。紐約臨床註冊營養師桑切斯(Wilson Sanchez)說， 鮭魚富含多種營養，包括蛋白質、健康脂肪、維生素和礦物質。

目前有七種太平洋鮭魚，僅五種在北美水域生活，其中粉紅鮭(pink)最小且數量最多，奇努克(Chinook)最大且數量最少。

不過，大西洋鮭魚是迄今最受歡迎的鮭魚品種，聯合國糧食及農業組織(Food and Agriculture Organization)數據顯示，美國境內 90% 養殖鮭魚屬於該品種。

無論屬於哪一品種，鮭魚都富含重要營養素。美國農業部數據稱，3盎司大西洋鮭魚含有近8毫克鈣、3.3毫克維生素C、7毫克菸鹼酸、23 毫克鎂、204毫克磷和高達309毫克鉀；桑切斯指出，鮭魚還含有大量葉酸、甜菜鹼、維生素A、視黃醇和維生素E。

古德森補充，鮭魚富含Omega-3脂肪酸，有益心臟健康，並有助於減少炎症、改善心理功能；而且鮭魚含大量蛋白質，3盎司便含有17.3克，對維持肌肉質量、支持組織修復並改善飽腹感大有幫助，加上低熱量的特質，吃鮭魚有益體重管理。

麻州總醫院(Massachusetts General Hospital)營養和生活方式精神病學主任奈杜(Uma Naidoo)鼓勵將鮭魚納入飲食，原因之一是富含維生素B12，是神經系統不可或缺的營養素。

古德森又說，鮭魚富含維生素D，已被證明可降低癡呆和阿茲海默症風險。

儘管優點多多，但是鮭魚含汞，務必適量食用。研究顯示，久而久之汞會在體內積聚，並可能衍生大腦發育問題。

此外，燻製和加工(罐裝)鮭魚鈉含量較高，患有高血壓或需要限制鹽攝取量的人應避免食用。

專家提醒，鮭魚可能與某些藥物產生負面交互作用；桑切斯說，魚油是天然抗凝血劑，可能稀釋血液，服用阿斯匹靈、香豆素和華法林等抗凝血藥物的人應向醫生諮詢。

麻州 高血壓 阿茲海默症

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