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外賣食物送到已變冷 還能安心吃嗎？

編譯周靜芝 / 即時報導
示意圖。Photo by Erik Mclean on Unsplash
示意圖。Photo by Erik Mclean on Unsplash

哈芬登郵報（Huffpost）記者艾瑪紐利（Alexandra Emanuelli）表示，她點的外賣越來越常以不太美味的狀態送到門口，但因為已等了一個多小時，她只好屈就、把變冷的食物吃得一乾二淨。

如果壽司送來時是溫的，不僅不好吃，可能會有危險。食品科學家黎國（音譯，Bryan Quoc Le）表示，當食物置於室溫或接近室溫時，污染的微生物會迅速繁殖；雖然速度取決於食物的鹹度、糖度、濕度與酸度，但大多數剛煮好的食物表面多少都會有孢子或細菌。

食物放置在錯誤的溫度下會發生什麼？

艾瑪紐利說，很多人都曾把買的菜放在悶熱的車裡載回家，或把剩菜剩飯忘在廚房檯面數小時的經驗；根據美國農業部的數據，多數食物在室溫下放置兩個小時左右就會對健康造成威脅。

食品科學家史旺（Tiffany Swan）表示，由於不知道點的外賣食物在適當溫度下放了多長時間，所以送到時應盡快吃掉，或立即放入冰箱，在食用前加熱至華氏165度。

北卡羅來納州立大學食品安全專家舒梅克（Ellen Schumaker）表示，若天氣太熱（像最近的熱穹與最高溫頻頻破紀錄），兩小時可能縮短為一小時。她說，當室外溫度在華氏90度或以上時，食物在冷藏前僅能放約一小時，以免細菌滋生。

小心「危險區」

「危險區」是指微生物開始生長的「甜蜜點」（sweet pot），通常是華氏90至140度間。黎國說，當食物冷卻或加熱至這些溫度時，會導致微生物在數小時內大量繁殖100至1000倍。

黎國表示，如果肉類、乳製品、海鮮與家禽已經處於「危險區」，要特別小心，因為極有可能滋生病原。他提醒，食物中毒的來源並不一定會改變顏色或氣味，因此嗅覺不足以判斷食物是否安全。

外賣送來時溫度不對，該怎麼辦？

雖然不該浪費食物，但如果吃了會生病，最好還是把它扔掉。史旺表示，她相信自己的腸胃，如果食物聞起來、看起來有問題，或看來有點不對勁，而不僅是「不熱」而已，那就不要冒險，立刻扔掉它。她說，這種情況下，很可能是這道菜不是用最新鮮的食材製成，並在準備與配送過程中耗費太多時間。

舒梅克指出，可向送餐平台提出申訴，或聯繫餐廳、說明發生的情況；每個州對食品外賣的運送都有不同的法規。

北卡羅來納州 高溫 農業部

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