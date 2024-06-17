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這些速食店推超值套餐 今夏有便宜可撿

編譯周靜芝 / 即時報導
漢堡王（Burger King）。路透
漢堡王（Burger King）。路透

想要「省錢一夏」嗎？速食連鎖店近期紛紛推出優惠、折扣和免費的熱門商品，讓消費者有便宜可撿。「早安美國」（GMA）報導，以下是提供夏季超值方案的幾家速食連鎖店：

漢堡王（Burger King）5元超值餐

總部位於邁阿密的漢堡王上月向ABC新聞證實，他們正加快腳步推出優惠方案，在6月推出5元的「Your Way」超值套餐。

該方案可從華堡（Whopper Jr.）、雞肉堡（Chicken Jr.）或起士培根堡（Bacon Cheeseburger）三種漢堡中任選一種，加上雞塊、薯條和飲料，每份僅需5元。

奇波雷（Chipotle）

奇波雷（Chipotle）。美聯社
奇波雷（Chipotle）。美聯社

結合NBA總冠軍賽，這家墨西哥連鎖速食店將在社群媒體X推出「罰球全中，免費送餐」（Free Throws, Free Codes）的促銷活動。

當有球員罰球全部命中時，奇波雷將會在X的帳號@ChipotleTweets發送優惠代碼。前500名將指定代碼以簡訊傳至888222的消費者，便可免費獲得一份主菜。 該連鎖餐廳預估將在每場比賽中送出多達1萬7500份免費餐食。

麥當勞5元超值餐

麥當勞。美聯社
麥當勞。美聯社

速食龍頭新的優惠套餐即將上路，預計從6月25日開始限時推出，其中包括四件商品：雙層牛肉吉事堡或麥香雞、小薯條、小杯飲料和麥克雞塊，價格僅5 元。

溫蒂漢堡（Wendy's）超值菜單

溫蒂漢堡最近在早餐菜單上推出售價3元的漢堡餐，包括小份調味馬鈴薯塊和可供選擇的培根、雞蛋、起士漢堡或香腸、雞蛋、起士漢堡。

此外，這家早餐頗獲好評的速食連鎖店還有另一項長期超值套餐：5元的Biggie Bag，可從三種漢堡任選其一，加上辣味或經典雞塊、薯條與小杯飲料。

溫蒂漢堡（Wendy's）。美聯社
溫蒂漢堡（Wendy's）。美聯社

漢堡王 雞蛋 墨西哥

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