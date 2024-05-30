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廚師最愛的沙拉醬是這品牌

編譯陳韻涵／即時報導
沙拉醬。路透
沙拉醬。路透

網紅廚師史黛芬妮‧甘茲(Stephanie Ganz)、餐廳大廚、甜點師和沾醬女王艾麗絲‧惠特尼(Alyse Whitney)分享她們最喜歡的沙拉醬，結果眾人推薦的品牌一致。

甘茲自述幼年第一件學會做的就是沙拉醬，當年10歲的她超愛吃沙拉，偏好用特殊的小玻璃瓶，晃動混合Good Seasonings醬料和媽媽私藏的龍蒿醋(tarragon vinegar)，提升整體口感。

每當她詢問其他廚師朋友，幾乎所有人都回答「最愛自製沙拉醬」時，讓她更確信自己的信念。

不過，甘茲也會問他們最喜歡哪種從商店裡買得到的調味料，結果眾人一致推薦擠壓瓶造型、鮮味豐富的隱谷田園沙拉醬(Hidden Valley Ranch)。

以簡單甜點食譜著稱的傑西‧希恩(Jessie Sheehan)表示，她經常用到田園沙拉醬，而每當開發食譜、製作麵包時，她「絕對會選購綠色瓶蓋的隱谷田園沙拉醬，而不是從頭開始自製」。

希恩認為，「這沒什麼好大驚小怪的。乳化奶油狀的隱谷田園沙拉醬運用大量胡椒提香，且幾乎全部採用草本植物，味道濃郁且略酸」。

華盛頓特區Daikaya Group集團主廚與合夥人Katsuya Fukushima表示，會用隱谷田園沙拉醬來調味優格泡沫(espuma)、鮭魚子和香鬆(furikake)，餐廳也會用提供這種醬料讓客人沾薯條吃。

他說：「人們喜歡田園沙拉醬，我就用這種調味料來吸引饕客。餐廳最近推出一款搭配此沙拉醬製作的香鬆披薩，嘗起來就像紐約披薩店會賣放在佐料瓶的大蒜顆粒。」

除了乳化的沾醬，隱谷還有出田園乾燥混合調味料(Hidden Valley Ranch Dressing Dry Mix)。

料理書「Big Dip Energy」作者艾麗絲‧惠特尼(Alyse Whitney)深諳浸泡與蘸料之間的微妙界線，她形容「隱谷的味道拿捏得恰到好處，有奶油味和香草味，質地又不會太濃厚或太黏稠，可用以搭配蔬菜、薯條和雞塊」。

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