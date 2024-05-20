想減重卻沒時間常買菜？讓5種冷凍食品幫你達標

綜合莓果。Image by Tasty Lens from Pixabay

想減重 卻沒時間經常買菜、張羅新鮮食物？健康飲食網站Eating Well報導，此時超市的冷凍食品就能派上用場、有助達標。

營養師納塔克（Elana Natker）表示，開始減重計畫時，人們很自然會採購新鮮蔬果與瘦肉，這些食物都很健康，但也可以買預先切好、混合以及經過調理的冷凍食品，它們既適合飲食，又十分方便；事實證明，在每周的採購清單中加上冷凍食品，是能幫助減重的可行方法。以下是最適合減重的五種冷凍食品：

1. 綜合莓果

這是愛上莓果的另一個好理由，冷凍莓果是為減重而儲備的冷凍食品首選之一。1杯綜合冷凍莓果的熱量為60卡，含3克具飽足感的膳食纖維、1克蛋白質與一天所需維生素C的70%。冷凍莓果也是控制卡路里的好工具，是低熱量、無添加糖的甜食，正是冰櫃中的絕佳好物。

2. 綜合炒蔬菜

洗淨、預先切好的綜合冷凍蔬菜，既可加入菜餚中，也可作為配菜食用，是冷凍庫不可缺少的要角。納塔克是冷凍綜合炒蔬菜的擁護者，她說，因為要買和切好所需的各種蔬菜很費時， 這種產品很方便，而且她也喜歡多樣化。

它們提供大量的營養，在10盎司的冷凍綜合蔬菜中，包含玉米、青豆、豌豆與紅蘿蔔，可攝入4克纖維與3克蛋白質，而熱量加起來不到70卡。

3. 植物性即食餐

由於素食日漸風行，各品牌紛紛推出富含植物性蛋白質與纖維的餐點。要選擇營養豐富的冷凍餐食，營養師摩爾（Chris Mohr）建議先看一下標籤上的配料表；可從鷹嘴豆與扁豆等高纖植物蛋白質來源及各種蔬菜中攝取蛋白質。

4. 阿拉斯加鮭魚漢堡

鮭魚富含對大腦健康與抗炎有益的omega-3，一份3盎司的阿拉斯加鮭魚含有17克優質蛋白質，熱量僅180卡。研究發現，攝取高蛋白質飲食不但有助維持健康體重，對身體組成同樣有好處，例如增加肌肉量，且在飯後維持更長時間的飽足感。

冷凍的阿拉斯加鮭魚漢堡，需要時放入烤箱或氣炸鍋加熱即可。熱好的鮭魚漢堡可拌入沙拉，或與全穀物、綜合蔬菜一起食用。

5. 炸雞柳

外裹麵包粉的冷凍炸雞柳（或植物肉）同樣是摩爾與納塔克的最愛，有助於攝取足夠的蛋白質。納塔克建議可囤一些植物肉製成的雞肉餅，其味道很像真的炸雞塊，但脂肪與熱量更低，且還含有大量優質蛋白質。用氣炸鍋炸得酥脆後加入沙拉中，一份 100克（3.5盎司）的素雞肉餅熱量約160卡，含13克蛋白質。