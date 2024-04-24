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他去麥當勞多加一物升級「快樂大人餐」 豪邁舉動網友直呼：愛了

世界新聞網／輯
一位網友分享他在可樂裡加入威士忌的「快樂大人餐」。（取材自X@K_theHermit）
一位網友分享他在可樂裡加入威士忌的「快樂大人餐」。（取材自X@K_theHermit）

「快樂兒童餐」是麥當勞的經典套餐，除了有小朋友最愛吃的漢堡薯條之外，還會贈送免費玩具，一直以來都相當受到歡迎。相對於「快樂兒童餐」，近來有網友自己發明了一個「快樂大人餐」，引起許多網友的共鳴。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本「X」網友分享一張照片，畫面中他私自帶了一瓶Maker's Mark威士忌，直接往麥當勞套餐提供的可樂裡頭倒。他稱這樣超級豪邁，符合大人口味的餐點，正是「快樂大人餐」。

不僅如此，他還連著兩天前往麥當勞，做出同樣的事情。差別只在於這次換成了Jack Daniel's的威士忌，還表示「能夠連續兩天來麥當勞的，只有大人」。他自曝非常喜歡麥當勞，每三天就至少想吃一次。另外自己也對酒頗有研究，曾取得威士忌檢定二級證照，因此才會想到把這兩個他的最愛結合在一起。

而他的舉動也引起許多網友的共鳴，紛紛表示「嗚哇，這真的有夠大人」、「這個『快樂』的意思好像不太一樣」、「倒威士忌的方法有夠豪邁，愛了愛了」、「竟然還有這招」、「我最近也都會這樣，晚上就來點大人的麥當勞」、「只要有薯條和麥克雞塊，要喝多少都沒問題」、「吃個麥當勞也會醉」。

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麥當勞 日本

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