大聯盟棒球季開打 美聯各大球場紛紛推出新口味美食

Guaranteed Rate Field球場（芝加哥白襪隊主場)。路透

今年職棒賽季，美國聯盟(American League)旗下各球場新推出的美食令人垂涎欲滴。

T-Mobile球場(西雅圖水手隊主場)

本場的美食攤位今年推出多種異國風味，例如：日式餐酒館Tamari Bar的咖哩豬排飯，配上香橙薑汁汽水；義大利 小館MOTO Pizza的黃金蟹肉披薩，鋪在溶化的熱奶油上，搭配百里香和帕馬森起司，再滴上現榨檸檬汁；Edgar's Cantina小酒館的燉肉夾麵包(birria torta)則充滿著濃濃的波多黎各家鄉味。

不過本季最特別的新餐點，要屬水手隊長期餐飲合作夥伴Sodexo Live!推出的「雙重米契三明治」(The Double MitchWich)，向隊上兩位米契--外野手米契·漢尼格(Mitch Haniger)和捕手米契·加佛(Mitch Garver）致敬。這款雙重三明治，漢尼格那一半是雞胸肉、培根、醃番茄和哈瓦蒂起司；加佛那一半則是手撕豬肉、黑森林火腿片、瑞士起司、法式第戎芥末醬和醃黃瓜片。

Guaranteed Rate Field球場（芝加哥白襪隊主場)

本場的餐飲服務也是由Levy Restaurants集團負責，其中招牌美食便是「密西根大道」(Michigan Avenue)三明治，裸麥麵包夾著一座烤牛肉堆成的小山、火雞肉、莫恩斯特乾酪、甜洋蔥和特製醬汁。

甜點則有「營火巧克力奶昔」(Campfire Chocolate Milkshake)，可留作紀念品的專屬隊徽杯子上層撒滿了碾碎的全麥餅乾和烤過的棉花糖。

金鶯公園(Oriole Park，巴爾的摩金鶯隊主場)

看棒球怎能少了熱狗？本場的「倉庫熱狗」(Warehouse Dog)是條一呎長的全牛肉香腸，淋上辣根醬、碎洋蔥、牛肉乾酪，用椒鹽脆皮麵包裝著吃。

純品康納球場(Tropicana Field，坦帕灣光芒隊主場)

本季新口味包括牛小排玉米片(Braised Short Rib Nachos)和一呎長的「強棒熱狗」(Pretzel Slugger Dog)。

美粒果棒球公園(Minute Maid Park，休士頓太空人 隊主場)

愛吃熱狗的球迷有口福了，本場不但有醃辣椒熱狗(Pennant Pickle Dog)，還有淋上起司和辣肉醬的炸熱狗串(corn dog)。喜歡東方口味的觀眾不妨嘗嘗看螯蝦炒飯(Crawfish Fried Rice)。