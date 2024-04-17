日式漢堡排為何在台灣突然爆紅？日人：都是從它開始

「肉的長谷川」全台首店進駐SOGO忠孝館美食街，4/19前推出開幕限定優惠。（SOGO提供）

日本 國民美食「漢堡排」近年在日本因「挽肉と米」的出現，把漢堡排的聲量催到高點，這股風潮也隨著「挽肉と米」插旗台灣展店掀起漢堡排話題旋風，隨後也牽動更多日本漢堡排品牌前進台灣展店。隨著來自日本的挽肉と米、山本漢堡排陸續登台，SOGO忠孝館美食街也引進在日本漢堡排專賣店「肉的長谷川」，套餐價250元(台幣，下同，約7.7美元)起，在百貨美食街就能輕鬆吃到鐵板炙燒肉香濃郁美味漢堡排。

「肉的長谷川」在台首店進駐忠孝SOGO美食街，為了開幕台灣首店更是派遣日本部長與日本主廚來台坐鎮。「肉的長谷川」日本主廚中島辰紀分享日本高人氣與知名度的漢堡排連鎖品牌分別為：「挽肉と米」、「Big Boy ハンバーグ」與「山本」，另一家則是非連鎖體系的「ミート矢澤」。而「肉的長谷川」優勢在於透過壓低利潤 ，提供同樣品質但更優惠的價格，讓大家可以容易吃到美味漢堡排。

而把「肉的長谷川」代理引進台灣的筑員屋總經理葉盈吟指出，有次日本行吃到「肉的長谷川」漢堡排，當下就很驚艷這麼美味的漢堡排竟然可以如此平價，而台灣售價套餐250元起，也幾乎是跟日本1200元日圓定價一樣。

而漢堡排在日本可說是相當普遍的家庭料理，在洋食餐廳也是菜單標配，為何忽然在日本掀起漢堡排風潮？對此，「肉的長谷川」營運本部長 西原康裕指出，一切都是從「挽肉と米」開始。

挽肉と米自從2020年開幕後，迅速成為東京最火紅的漢堡排店。主要就是充滿視覺感的體驗，特別以環形吧台的座位，圍繞著中心的烤架，烤台廚師會將剛烤好的漢堡排送到客人面前，讓客人感受熱燙、肉汁飽滿的漢堡排，現場炭烤的方式讓過往吃漢堡排的體驗完全不同，加上僅有少數的預約席，想吃得當天到店裡領號碼牌登記用餐時間，創造出排隊現象。

SOGO指出，過去漢堡排在台灣多為附屬品，疫後國境解封後，國人常跑日本，對日本話題品牌熟悉，當這些品牌插旗台灣後，自然也能創造國內消費者的追逐。西原康裕表示，相較日本，台灣人口味喜好偏淡，因此也會特別針對台灣人口味做調整。

而「肉的長谷川」今年在台預計展店10家，葉盈吟表示，展店會以百貨為主，繼首店SOGO忠孝館後，接下來預計5月展店誠品南西、林口三井Outlet，接下來在西門町會開街邊店。台中、高雄的百貨展店目前仍在洽談階段。